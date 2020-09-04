У «скисшего» молочного бизнеса башкир нашли имущество на 578 млн рублей в Татарстане

Кому задолжали компании башкирского «молочного короля»

Этим летом Арбитражный суд Татарстана запустил процедуру конкурсного производства на Сабинском молочном комбинате — предприятии, входящем в структуру башкирской группы компаний «Башмилк» бизнесмена Александра Никитина. «Башмилк» известен продукцией под брендом «Край курая».

Как следует из документов конкурсного производства (имеются в распоряжении «Реального времени»), балансовая стоимость имущества предприятия составила 578 млн рублей. При этом уже на момент введения конкурсного производства сумма требований кредитора превышала 1,4 млрд рублей, говорится в документах суда.

«Башмилк» известен продукцией под брендом «Край курая». Фото dairynews.ru

Крупнейшим кредитором комбината является «Россельхозбанк», его требования превышают 990 млн рублей. Этот долг проистекает из договоров поручительства за другие предприятия «Башмилка», ООО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» и ООО «Чекмагушевский молочный завод» (в последнем введена процедура наблюдения).

Кроме того, Сабинский молокозавод должен около 170 млн рублей Сбербанку — также из-за договоров поручительства по кредитам предприятий «Башмилка». Другой долг, еще на 108 млн рублей, также связан с поручительством завода — но уже по кредиту, который выдан лично владельцу «Башмилка» Александру Никитину владельцем компании «Аквамак-процессинг», уфимским бизнесменом Олегом Макаренко.

Сабинский молокозавод должен около 170 млн рублей Сбербанку — также из-за договоров поручительства по кредитам предприятий «Башмилка». Фото tatarstan.ru

Не сошлись с банками

Из-за долгов своих предприятий «Башмилк» еще в 2019 году заморозил выпуск продукции.

Интересно, что, по заявлению самого Никитина, причиной осложнения взаимоотношений с кредиторами стал как раз Сабинский молочный комбинат — якобы «Россельхозбанк» закрыл кредитный лимит из-за того, что «Башмилк» в 2017 году без согласования с банком купил предприятие в Татарстане.

Добавим, что этим летом Следком по Татарстану заподозрил руководство Сабинского молочного комбината в махинациях с налогами. По версии следствия, в 2019 году руководство молкомбината рассчиталось с контрагентами, используя третьих лиц. При этом долги предприятия по налогам составляли 6,6 млн рублей. Следователи считают, что таким образом государство не получило в казну 2,8 млн рублей.



Чем богат Сабинский молкомбинат

У Сабинского молочного комбината остались в собственности здания завода и земля, на которой он расположен, — общая их балансовая стоимость составляет более 215 млн рублей. В сопоставимую сумму, около 264 млн рублей, оценивается оборудование молкомбината.

У Сабинского молочного комбината остались в собственности здания завода и земля, общая их балансовая стоимость — более 215 млн рублей. В сумму около 264 млн рублей оценивается оборудование молкомбината. Фото tatarstan.ru

Кроме того, еще 53,2 млн рублей приходится на довольно обширный автопарк завода — в том числе свыше 30 различных грузовых автомобилей и цистерн.

Дебиторская задолженность предприятия превышает 44 млн рублей, однако почти весь долг приходится на ООО «Милка» — это еще одно предприятие из ГК «Башмилк». В июле 2020 года на его банкротство подала ФНС, но решение еще не вынесено.

Александр Артемьев