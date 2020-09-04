У «скисшего» молочного бизнеса башкир нашли имущество на 578 млн рублей в Татарстане
Кому задолжали компании башкирского «молочного короля»
Этим летом Арбитражный суд Татарстана запустил процедуру конкурсного производства на Сабинском молочном комбинате — предприятии, входящем в структуру башкирской группы компаний «Башмилк» бизнесмена Александра Никитина. «Башмилк» известен продукцией под брендом «Край курая».
Как следует из документов конкурсного производства (имеются в распоряжении «Реального времени»), балансовая стоимость имущества предприятия составила 578 млн рублей. При этом уже на момент введения конкурсного производства сумма требований кредитора превышала 1,4 млрд рублей, говорится в документах суда.
Крупнейшим кредитором комбината является «Россельхозбанк», его требования превышают 990 млн рублей. Этот долг проистекает из договоров поручительства за другие предприятия «Башмилка», ООО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» и ООО «Чекмагушевский молочный завод» (в последнем введена процедура наблюдения).
Кроме того, Сабинский молокозавод должен около 170 млн рублей Сбербанку — также из-за договоров поручительства по кредитам предприятий «Башмилка». Другой долг, еще на 108 млн рублей, также связан с поручительством завода — но уже по кредиту, который выдан лично владельцу «Башмилка» Александру Никитину владельцем компании «Аквамак-процессинг», уфимским бизнесменом Олегом Макаренко.
Не сошлись с банками
Из-за долгов своих предприятий «Башмилк» еще в 2019 году заморозил выпуск продукции.
Добавим, что этим летом Следком по Татарстану заподозрил руководство Сабинского молочного комбината в махинациях с налогами. По версии следствия, в 2019 году руководство молкомбината рассчиталось с контрагентами, используя третьих лиц. При этом долги предприятия по налогам составляли 6,6 млн рублей. Следователи считают, что таким образом государство не получило в казну 2,8 млн рублей.
Чем богат Сабинский молкомбинат
У Сабинского молочного комбината остались в собственности здания завода и земля, на которой он расположен, — общая их балансовая стоимость составляет более 215 млн рублей. В сопоставимую сумму, около 264 млн рублей, оценивается оборудование молкомбината.
Кроме того, еще 53,2 млн рублей приходится на довольно обширный автопарк завода — в том числе свыше 30 различных грузовых автомобилей и цистерн.
Дебиторская задолженность предприятия превышает 44 млн рублей, однако почти весь долг приходится на ООО «Милка» — это еще одно предприятие из ГК «Башмилк». В июле 2020 года на его банкротство подала ФНС, но решение еще не вынесено.
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