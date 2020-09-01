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Гранлунд из «Салавата Юлаева» стал лучшим бомбардиром предсезонки КХЛ

15:57, 01.09.2020
Гранлунд из «Салавата Юлаева» стал лучшим бомбардиром предсезонки КХЛ
Фото: vk.com/hcsalavat

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела итоги предсезонных матчей клубов перед новым сезоном.

Лучшим бомбардиром и снайпером предсезонки стал форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд. В активе новичка уфимского клуба 7 заброшенных шайб и 5 голевых передач. В тройку лучших бомбардиров также вошли его одноклубники Тему Хартикайнен (5+6) и Никита Сошников (1+9).

В списке снайперов предсезонного этапа КХЛ второе место занял экс-игрок «Ак Барса», выступающий за ярославский «Локомотив», Владимир Ткачев. Он отметился 6 голами.

Напомним, ранее стало известно о задачах «Салавата Юлаева» на предстоящий сезон.

СпортХоккей Башкортостан
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