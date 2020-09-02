Защитники Куштау в Башкирии сообщили о новой провокации

Защитники шихана Куштау в Башкирии сообщили о провокации. У горы появилось объявление, якобы посещение шихана Куштау стало платным.

Объявление появилось на входе в парк. Неизвестные установили ценник для посещения: для взрослых — 100 рублей, для детей — 50. Средства обещали направить на поддержание порядка и уборку территории.

Активисты тут же сообщили, что их хотят скомпрометировать:





«Никакого сбора нет на уборку территории. Посещение горы свободное, она народная!» — написали защитники Куштау.

Напомним, в августе в Башкирии обострилось противостояние защитников шиханов и представителей компании БСК. Конфликт перешел в открытые столкновения. Глава республики Хабиров признал, что ошибся, разрешив разрабатывать гору. Сегодня Куштау объявлен особо охраняемой территорией.

