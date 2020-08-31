Умер начальник башкирского УФСИН Алексей Чириков

Сегодня в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе скончался руководитель башкирского Управления ФСИН России Алексей Чириков. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на члена совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Олега Галина.



Чириков лечился в РКБ от пневмонии. Сначала он лежал в инфекционном госпитале, в том числе в реанимации, потом был переведен в общую палату. В последние дни он шел на поправку и еще два дня назад собирался выписываться.

УФСИН по Башкирии Чириков возглавил в ноябре 2019 года. До этого, с сентября 2018 года, он руководил Управлением ФСИН по Калининградской области.