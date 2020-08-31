Гендиректор «Салавата Юлаева» сообщил о финансовых сложностях в клубе

Гендиректор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о финансовых трудностях в клубе. При этом руководитель уфимцев заявил, что это не помешает команде принять участие в розыгрыше КХЛ в сезоне-2020/21.

«Уже около трех лет мы не финансируемся «Башнефтью» или «Роснефтью», мы финансируемся Фондом социальных целевых программ. Могу сказать, что сейчас угрозы для участия всех клубов системы в следующем сезоне нет.

У всех есть гарантийные письма от Фонда социальных целевых программ, все наши команды участвуют в следующем сезоне. Мы ощущаем определенные сложности в плане финансирования, но все это не скажется на главных командах системы», — сказал Курносов.

Ранее в СМИ появлялась информация о полном отказе от «Салавата Юлаева» главного спонсора клуба «Роснефти». Некоторые источники сообщали, что компания финансировала уфимскую команду не напрямую, а через выделение средств в Фонд социальных целевых программ.

Весной нынешнего года появлялась новость об общей сумме долгов «Салавата Юлаева», которая составила свыше 650 миллионов рублей.