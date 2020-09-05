«Салават Юлаев» одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Северсталь»
«Салават Юлаев» в гостях обыграл череповецкую «Северсталь» (4:1) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе уфимцев дублем отметился Александр Кадейкин, еще 2 (1+1) очка набрал Дмитрий Кугрышев. Первую шайбу в своей карьере забросил защитник 2002 года рождения Шакир Мухамадуллин.
Это вторая подряд победа «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ. Уфимский клуб пока не терял очков под руководством Томи Ламсы.
«Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа) - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы:
0:1 (08:04) — Александр Кадейкин (Никита Сошников, Дмитрий Коробов);
0:2 (16:54) — Дмитрий Кугрышев (Михаил Воробьев, Пётр Хохряков);
0:3 (34:34) — Шакир Мухамадуллин (Артем Пименов, Родион Амиров);
1:3 (46:02) — Давид Думбадзе (Андрей Алексеев);
1:4 (47:13) — Александр Кадейкин (Дмитрий Кугрышев);
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