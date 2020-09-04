Бойкот минчан, осиротевший «Салават» и неясное будущее «Амура»: календарь КХЛ может похудеть еще сильнее

Три «точки напряжения» на карте Континентальной лиги

Накануне ХК «Йокерит» в последний момент отменил свой вылет в Минск на матч с местным «Динамо», фактически поддавшись давлению финских фанатов, политиков и СМИ. Календарь нового сезона КХЛ засбоил уже на самом старте — на этот раз не из-за пандемии, а по политическим причинам, и есть нехорошее подозрение, что это лишь начало большой истории. Более того, на карте лиги имеется еще несколько клубов, которые находятся в «горячих точках», где сегодня неспокойно как в политической, так и в финансовой плоскости. «Реальное время» рассказывает, где и почему может повториться в течение сезона финский сценарий и что может помешать нормальному выступлению «Салавата Юлаева» и «Амура».

Похоже, бойкот «Йокерита» лишь начало истории. Рига следующая?

В связи с неспокойной обстановкой в Белоруссии клуб из Хельсинки планировал вылететь на игру в Минск непосредственно в день матча и тем же вечером его покинуть. Однако «джокеры» в полном составе в аэропорт Хельсинки не явились, и рейс был отменен. Тот факт, что самолет уже стоял «под парами», говорит о том, что решение принималось в самый последний момент. Поскольку команда не явилась на игру, КХЛ в соответствии с регламентом засчитала финнам техническое поражение, а минский клуб возглавил турнирную таблицу Западной конференции.

Здесь стоит упомянуть, что минское «Динамо» — клуб, который исторически находится под патронажем белорусских силовиков, и его руководство, как правило, носит погоны. Так что было вполне ожидаемо, что клуб выступит в поддержку Александра Лукашенко во время политического кризиса, разразившегося после президентских выборов в соседнем государстве.

Очевидно также, что решение отменить игру далось «джокерам» непросто. Сам клуб вроде как собирался лететь и играть — все-таки спорт должен оставаться вне политики, да и терять очки на старте сезона совсем не интересно. В конце концов, у «Йокерита» имеется и довольно отчетливый «российский след». Правда, еще в мае 2019 года сообщалось, что Роман Ротенберг продал свою долю в клубе.

Свое веское слово в этом вопросе сказала финская «общественность», призывавшая «Йокерит» отказаться от поездки в страну, которой управляет «последний европейский диктатор». Фото president.gov.by

Однако, как утверждает издание Jatkoaika.com со ссылкой на свои источники, решение отменить поездку было принято игроками «Йокерита», а не руководством клуба. Причина, якобы, в многочисленных угрозах, которые «джокеры» получали из Белоруссии. Игроки, таким образом, опасались за собственную безопасность, утверждает издание.

Все это звучит довольно сомнительно — белорусам сейчас, мягко говоря, не до хоккея. А если бы кто-то и додумался таким способом обострить ситуацию, угрозы поступали бы и в адрес игроков других команд. Например, «Барыса», с которым минчанам играть дома уже 5 сентября, то есть завтра.

Свое веское слово в этом вопросе сказала финская «общественность», а именно официальный фан-клуб и местная пресса, ранее призывавшие «Йокерит» отказаться от поездки в страну, которой управляет «последний европейский диктатор». Фанаты предупреждали, что в противном случае прекратят поддержку команды и будут бойкотировать ее домашние игры, и призвали всех болельщиков делать то же самое.

«Из-за ситуации в Белоруссии и нарушений прав человека мы не можем принять матч в Минске», — говорится на сайте фан-клуба.

В такой ситуации можно прогнозировать, что финский сценарий может повториться и в случае с рижским «Динамо». Как известно, власти Латвии вместе со своими соседями — Эстонией и Литвой уже официально запретили въезд на свою территорию Александру Лукашенко, а это означает, что латвийские пресса и общество также будут давить на местный клуб, чтобы тот отказался от поездки в Минск. Правда, она запланирована не так скоро — 11 октября, когда политические страсти могут уже поутихнуть. Чуть раньше, 1 октября, два «Динамо» встретятся в Риге.



Корпорация «Роснефть» больше не будет спонсировать уфимский клуб. Фото vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев»: не повторить бы путь «Кузни»

В Уфе проблемы несколько иного характера, хотя тоже отчасти политического. Напомним, что в Башкортостане неожиданно и практически одновременно с Белоруссией возникло политическое напряжение, связанное с разработкой компанией БСК шихана Куштау и массовым протестом местных жителей против этого. Естественно, эта ситуация не могла не сказаться на позициях президента республики Радия Хабирова — наблюдатели считают, что они пошатнулись.

Между тем, на прошедшей неделе директор СДЮШОР «Салават Юлаев» Олег Васильев во время собрания с родителями сообщил, что корпорация «Роснефть» больше не будет спонсировать уфимский клуб.

«Честно и откровенно скажу, буквально вчера встречались с руководством. На сегодняшний день «Роснефть» отказала в финансировании хоккейного клуба. Представляете, да, в каком объеме «Роснефть» финансировала нас? Мы переходим на бюджетное финансирование, и вы понимаете, что там совсем другие нормы, совсем другие объемы. Чтобы хоть как-то компенсировать это, мы ввели платные образовательные услуги. Форму каждому не дадим. В среднем у нас по десять комплектов на каждый возраст. Кому дать клюшки, коньки, форму, определяет уже тренер», — сказал Васильев.

Напомним, финансовые трудности клуб из Уфы испытывал еще в предыдущем сезоне — тогда его руководству пришлось отдать под залог арену в Нефтекамске, чтобы расплатиться по долгам. Сумеют ли уфимцы содержать на довольно тяжелых контрактах Маркуса Гранлунда, Теему Хартикайнена или Никиту Сошникова и не повторит ли «СЮ» судьбу новокузнецкого «Металлурга»? Пока что подобные опасения — «из области фантастики», да и никто не хочет такого развития событий. Лига в таком случае потеряет очень самобытный клуб, всегда дарящий болельщикам интересный хоккей, а также лучшее хоккейное дерби Европы.

Хабиров встретился с игроками, тренерским штабом и руководством клуба и постарался, как мог, гарантировать его бесперебойное финансирование. Фото glavarb.ru

Руководство Башкирии, естественно, понимает это не хуже других. 2 сентября Хабиров встретился с игроками, тренерским штабом и руководством клуба и постарался, как мог, гарантировать его бесперебойное финансирование.

«Как говорят: «Не читайте до обеда советских газет». «Салават Юлаев» для нас очень важен. Поэтому никаких проблем в части поддержки клуба со стороны правительства не будет. Все вопросы мы решим. Идут определенные переговоры, нас поддерживают. Поэтому не обращайте на это внимания», — сказал глава Башкортостана.

«Амур» при Дегтяреве: пойдет в топы или загнется после его возможного ухода?

«Амур» — еще один клуб, базирующийся в «горячей протестной точке» и испытывавший не так давно финансовые сложности и проблемы с выплатой зарплаты. Хабаровчане вроде бы выкарабкались из ситуации и получили финансовые гарантии на новый сезон в Континентальной лиге — но то было при предыдущем губернаторе края Сергее Фургале.

Новый губернатор (в статусе врио) Михаил Дегтярев перед самым стартом сезона возглавил наблюдательный совет «Амура», заявив попутно, что заслуга сохранения «Амура» принадлежит ему.

«На текущий сезон увеличение [бюджета] возможно. На следующий сезон будем полностью пересматривать финансовую модель клуба. Он должен быть прозрачным с финансовой точки зрения, маркетинговая программа должна быть пересмотрена, а пока едем на старых дрожжах и бюджетном финансировании. Это моя политическая воля, чтобы клуб не выпал из КХЛ и не загнулся», — заявил Дегтярев «РИА-Новости».

«Амур» — еще один клуб, базирующийся в «горячей протестной точке» и испытывавший не так давно финансовые сложности и проблемы с выплатой зарплаты. Фото hcamur.ru

Не исключено, что политическая воля состояла в том, чтобы пролоббировать финансирование хоккейного клуба на федеральном уровне (косвенно об этом говорит то, что в тот же день Дегтярев поставил перед футбольным клубом «СКА-Хабаровск» задачу выхода в Премьер-лигу).

Впрочем, о том, насколько далек от хоккея и понимания его нюансов новый глава края, говорит уже одно его заявление, что не за горами победа «Амура» в Кубке Гагарина.

«Амур» существует на краевые средства. Мы не дали клубу умереть, в июле он был на грани закрытия. Выделили дополнительные средства, ведем переговоры со спонсорами. Есть ряд компаний, готовых вкладывать средства», — приводит слова Дегтярева РИА-Новости. — Уверен, что в обозримом будущем привезем Кубок Гагарина в Хабаровск».

Возможно, временный исполняющий обязанности губернатора и сделает местный клуб топ-командой Востока, время покажет. Но не будем забывать, что его собственные позиции у руля Хабаровского края не выглядят железобетонными. Протесты местных жителей не прекращаются, и если вдруг Дегтярев отправится обратно в Москву, то чего стоят эти благие намерения изменить модель финансирования в пользу внебюджетных источников?