Башкирия откроет кинотеатры и сауны

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о переходе на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Он объявил, что с 1 сентября в республике открываются кинотеатры и ряд других объектов.

«С завтрашнего дня начинают работать кинотеатры, бани, сауны и так далее. Открывайте. Пусть люди ходят и приобщаются к здоровому образу жизни», — заявил «башлык» на правительственном совещании в понедельник утром.

Напомним, Татарстан перешел на третий этап в середине августа. В республике также открыли театры, кинотеатры и другие объекты. Было отменено обязательное ношение перчаток.