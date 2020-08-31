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Башкирия откроет кинотеатры и сауны

08:22, 31.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Башкирия откроет кинотеатры и сауны
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о переходе на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Он объявил, что с 1 сентября в республике открываются кинотеатры и ряд других объектов.

«С завтрашнего дня начинают работать кинотеатры, бани, сауны и так далее. Открывайте. Пусть люди ходят и приобщаются к здоровому образу жизни», — заявил «башлык» на правительственном совещании в понедельник утром.

Напомним, Татарстан перешел на третий этап в середине августа. В республике также открыли театры, кинотеатры и другие объекты. Было отменено обязательное ношение перчаток.

ОбществоВластьМедицина Башкортостан
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