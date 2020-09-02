Глава Башкирии объявил Куштау охраняемой территорией

Фото: realnoevremya.ru / Евгений Калашников

Глава Башкирии Радий Хабиров присвоил шихану Куштау статус особо охраняемой природной территории республиканского значения. Он подписал соответствующее постановление сегодня, 2 сентября.

Об этом на заседании круглого стола Общественной палаты РФ заявил член палаты от Башкирии Ростислав Мурзагулов.

Он пояснил, что документ был подписан сразу после согласования с федеральным Минприроды, передает «Башинформ».

Напомним, с середины августа в Башкирии обострилось противостояние защитников шиханов и представителей компании БСК. Конфликт перешел в открытые столкновения. Урегулировать его приехал сам Хабиров. Тогда он признал, что ошибся, разрешив разрабатывать гору, и пообещал закрыть доступ «Соды» к горе. Позже глава РБ поднял вопрос о законности перехода стерлитамакского предприятия под контроль частных лиц.