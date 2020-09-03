Покинул пост официальный представитель Татарстана в Башкирии Ранэль Зинатуллин

Официальный представитель Татарстана в Башкирии Ранэль Зинатуллин покинул государственную должность. Однако, по его словам, вне представительства он продолжит помогать в реализации межреспубликанских проектов.



«Пока нет нового представителя, я буду курировать структуру», — приводит его слова «Татар-информ».

Зинатуллин планирует переехать в Москву и развиваться в направлении по защите бизнеса: «Всегда человек должен использовать свои возможности на максимум. Тот опыт, что я получил в Башкирии, я должен дальше использовать и масштабировать».

Новый представитель РТ в Башкортостане заступит на должность в ближайшее время.

Напомним, Ранэль Зинатуллин был назначен новым постпредом Татарстана в Башкирии в июне 2017 года.