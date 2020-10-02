Гилязов Искандер Аязович

Общая информация

Родился 31 августа 1958 года г. Казань.

Образование

1979 г. — окончил Казанский государственный университет.

1982 г. — окончил аспирантуру Института истории СССР АН СССР.

Трудовая деятельность

1983-2000 гг. — работа в Казанском государственном университете.

2000-2011 гг. — декан факультета татарской филологии и истории и заведующий кафедрой истории татарского народа Казанского государственного университета.

2011-2016 гг. — заведующий кафедрой татароведения и тюркологии Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета.

С февраля 2015 года — директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан.

С 2019 г. — внешний совместитель кафедры исторического и обществоведческого образования Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, Института международных отношений Казанского федерального университета.



Член-корреспондент АН Татарстана, член редакционного совета журнала «Ab imperio», член диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций в Казанском университете и Институте истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан.

Награды и звания

Заслуженный деятель науки Республики Татарстан.







Дата последнего обновления: