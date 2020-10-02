Гилязов Искандер Аязович
Общая информация
Родился 31 августа 1958 года г. Казань.
Образование
1979 г. — окончил Казанский государственный университет.
1982 г. — окончил аспирантуру Института истории СССР АН СССР.
Трудовая деятельность
1983-2000 гг. — работа в Казанском государственном университете.
2000-2011 гг. — декан факультета татарской филологии и истории и заведующий кафедрой истории татарского народа Казанского государственного университета.
2011-2016 гг. — заведующий кафедрой татароведения и тюркологии Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета.
С февраля 2015 года — директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан.
С 2019 г. — внешний совместитель кафедры исторического и обществоведческого образования Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, Института международных отношений Казанского федерального университета.
Член-корреспондент АН Татарстана, член редакционного совета журнала «Ab imperio», член диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций в Казанском университете и Институте истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан.
Награды и звания
Заслуженный деятель науки Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Пушкина, 56
- Телефон: (843) 238-35-82
- Сайт: http://antat.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020