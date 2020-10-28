Низамов Эльмир Жавдетович
Общая информация
24 декабря 1986 года в Ульяновске.
Образование
2006 г. — окончил фортепианное отделение Ульяновского музыкального училища.
2011 г. — окончил композиторский факультет Казанской государственной консерватории имени Н.Жиганова.
2014 г. — окончил аспирантуру в той же казанской консерватории.
Трудовая деятельность
2012 г. — прошёл стажировку в Шёнберг-Центре в Вене.
2015 г. — окончил международную академию для молодых композиторов в г.Чайковском. Занимался индивидуально у Питера Аблингера, Рафаэля Сендо и Беат Фуррера.
Низамов — член союза композиторов России, резидент Государственного симфонического оркестра РТ.
Старший преподаватель кафедры композиции казанской консерватории им. Жиганова.
Автор большого количества камерно-инструментальных, симфонических и хоровых произведений, романсов и песен, музыки к театральным постановкам и кино. Среди крупных музыкально-сценических произведений мюзикл «Алтын Казан» (2011), опера-легенда «Кара Пулат» (2015).
Награды и звания
Лауреат Республиканской премии им. Джалиля2015 году за создание мюзикла «Алтын Казан» и значительный вклад в развитие музыкального искусства Республики Татарстан.
Лауреат премии им. Сиразиева за сочинения оригинальной музыки к спектаклям в театрах Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 28.10.2020