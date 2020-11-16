Соколов Данияр Мнирович

Общая информация

Родился 11 сентября 1987 года в Казани.

Образование

2005 г.— окончил cреднюю специальную музыкальную школу при Казанской государственной консерватории (академии) им. Жиганова по классу фортепиано.

2006-2011 гг. — обучался в Казанской консерватории в классе профессора В. А. Столова.

Закончил аспирантуру КГК им. Жиганова в классе профессора А. А.Старикова (по классу специального фортепиано) и А. Х. Барышникова (по концертмейстерскому мастерству).

Трудовая деятельность

С 2014 г. — директор регионального благотворительного общественного фонда содействия развитию музыкального исполнительства РТ Sforzando. Директор международного конкурса классической музыки Sforzando. Художественный руководитель молодежного оркестра Sforzando.

2014-2016 гг. — инициатор и художественный руководитель международного фестиваля «Музыка вокруг нас» (Свияжск-Казань).

2015-2016 гг. — руководитель выставочного зала «Манеж» Казанского Кремля.

Арт-менеджер проектов «Музыка вокруг нас», «Кремлевские вечера», «Ночь музеев в Казанском Кремле — 2016», «Фанфары Казани», фестиваль The Kremlin Confederation of ART, «Абстракция без границ» в рамках проекта «Окно в Париж», «Вечер оперы Sforzando» на «Черном озере», первая оперная лаборатория-школа искусств KazanOperaLab и других.

Награды и звания

Лауреат международного конкурса пианистов им. Рустама Латыпова (Казань);

Лауреат международного конкурса камерных певцов и концертмейстеров им. Рустема Яхина (2007 г.)

Лауреат международного конкурса имени Льва Оборина (2008 г.).

Выступал на различных фестивалях и конкурсах, среди которых — Val Tidone International Music Competitions (2010, Италия), Bad Ragaz Competition (2012, Швейцария), Maria Canals Piano Competition (Испания, 2013).







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