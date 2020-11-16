Соколов Данияр Мнирович
Общая информация
Родился 11 сентября 1987 года в Казани.
Образование
2005 г.— окончил cреднюю специальную музыкальную школу при Казанской государственной консерватории (академии) им. Жиганова по классу фортепиано.
2006-2011 гг. — обучался в Казанской консерватории в классе профессора В. А. Столова.
Закончил аспирантуру КГК им. Жиганова в классе профессора А. А.Старикова (по классу специального фортепиано) и А. Х. Барышникова (по концертмейстерскому мастерству).
Трудовая деятельность
С 2014 г. — директор регионального благотворительного общественного фонда содействия развитию музыкального исполнительства РТ Sforzando. Директор международного конкурса классической музыки Sforzando. Художественный руководитель молодежного оркестра Sforzando.
2014-2016 гг. — инициатор и художественный руководитель международного фестиваля «Музыка вокруг нас» (Свияжск-Казань).
2015-2016 гг. — руководитель выставочного зала «Манеж» Казанского Кремля.
Арт-менеджер проектов «Музыка вокруг нас», «Кремлевские вечера», «Ночь музеев в Казанском Кремле — 2016», «Фанфары Казани», фестиваль The Kremlin Confederation of ART, «Абстракция без границ» в рамках проекта «Окно в Париж», «Вечер оперы Sforzando» на «Черном озере», первая оперная лаборатория-школа искусств KazanOperaLab и других.
Награды и звания
Лауреат международного конкурса пианистов им. Рустама Латыпова (Казань);
Лауреат международного конкурса камерных певцов и концертмейстеров им. Рустема Яхина (2007 г.)
Лауреат международного конкурса имени Льва Оборина (2008 г.).
Выступал на различных фестивалях и конкурсах, среди которых — Val Tidone International Music Competitions (2010, Италия), Bad Ragaz Competition (2012, Швейцария), Maria Canals Piano Competition (Испания, 2013).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, ул Чехова, 51
- Email: sf.official@mail.ru
- Сайт: https://vk.com/sforzandofond
Дата последнего обновления: 16.11.2020