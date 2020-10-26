Хайрутдинов Рамиль Равилович

Общая информация

Родился 16 июня 1964 года в д. Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР.

Образование

1986 г. — окончил Казанский государственный университет.

1989 г. — окончил аспирантуру КГУ.

Трудовая деятельность

1990-1997 гг. — сотрудник Института языка, литературы и истории АН РТ.

1997-1998 гг. — заведующий отделом Свода памятников истории и культуры РТ.

1998-2011 гг. — заместитель директора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ по научной работе.

2006-2007 гг. — и.о. заведующего отделом новой и новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

2007-2012 гг. — директор ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

2011-2012 гг. — и.о. заведующего отделом новой и новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

С мая 2011 г. — директор Института истории Казанского (Приволжского) федерального университета.

С сентября 2012 г. — заведующий кафедрой отечественной истории Института истории КФУ

2013-2018 гг. — директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета.

2013-2018 гг. — заведующий кафедрой истории России и стран ближнего зарубежья отделения «Институт истории» Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета.

С 2018 г. — директор Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета.

Награды и звания

Заслуженный работник культуры РТ (2010 г.).

Кандидат исторических наук (1993 г.), доцент.

Автор более 130 научных публикаций, в том числе 20 книг и коллективных монографий по актуальным проблемам национальной истории и памятниковедения, сохранения и изучения культурного наследия, истории татарского предпринимательства и мусульманского духовенства.

Лауреат Государственной премии РТ 2008 г. в области науки и техники (за цикл работ по обоснованию времени возникновения города Казани, этапов становления и развития его историко-культурного наследия).



Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), нагрудным знаком «За достижения в культуре» министерства культуры РТ, почетным знаком А.Б. Лакиера «Сподвижнику Геральдики» II степени, благодарностью и благодарственным письмом президента РТ, благодарственным письмом председателя Государственного Совета РТ.

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