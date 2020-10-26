Хайрутдинов Рамиль Равилович
Общая информация
Родился 16 июня 1964 года в д. Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР.
Образование
1986 г. — окончил Казанский государственный университет.
1989 г. — окончил аспирантуру КГУ.
Трудовая деятельность
1990-1997 гг. — сотрудник Института языка, литературы и истории АН РТ.
1997-1998 гг. — заведующий отделом Свода памятников истории и культуры РТ.
1998-2011 гг. — заместитель директора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ по научной работе.
2006-2007 гг. — и.о. заведующего отделом новой и новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
2007-2012 гг. — директор ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».
2011-2012 гг. — и.о. заведующего отделом новой и новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
С мая 2011 г. — директор Института истории Казанского (Приволжского) федерального университета.
С сентября 2012 г. — заведующий кафедрой отечественной истории Института истории КФУ
2013-2018 гг. — директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета.
2013-2018 гг. — заведующий кафедрой истории России и стран ближнего зарубежья отделения «Институт истории» Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета.
С 2018 г. — директор Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета.
Награды и звания
Заслуженный работник культуры РТ (2010 г.).
Кандидат исторических наук (1993 г.), доцент.
Автор более 130 научных публикаций, в том числе 20 книг и коллективных монографий по актуальным проблемам национальной истории и памятниковедения, сохранения и изучения культурного наследия, истории татарского предпринимательства и мусульманского духовенства.
Лауреат Государственной премии РТ 2008 г. в области науки и техники (за цикл работ по обоснованию времени возникновения города Казани, этапов становления и развития его историко-культурного наследия).
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), нагрудным знаком «За достижения в культуре» министерства культуры РТ, почетным знаком А.Б. Лакиера «Сподвижнику Геральдики» II степени, благодарностью и благодарственным письмом президента РТ, благодарственным письмом председателя Государственного Совета РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420011,ул. Пушкина, 1/55
- Телефон: (843) 292-20-90
- Email: imo@kpfu.ru
Дата последнего обновления: 26.10.2020