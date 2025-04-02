В России запретят выгуливать опасных собак детям и пьяным

Фото: Максим Платонов

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает детям до 16 лет выгуливать потенциально опасных собак без сопровождения взрослых. Также документ ограничивает выгул таких животных для людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщили в ТАСС.

Законопроект касается изменений в действующий закон «Об ответственном обращении с животными». Он вводит запрет на выгуливать опасных собак, если их владельцы не находятся рядом. Исключение составляют случаи, когда собака находится на закрытой территории владельца.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В пояснительной записке указано, что к потенциально опасным собакам относятся 12 пород и их метисы, обладающие агрессивными качествами и представляющие угрозу для людей. В список включены также породы, используемые для травли, и аборигенные собаки, поведение которых еще не до конца изучено.

Напомним, что депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении одобрили законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение правил содержания собак. Решение было принято на восьмом заседании Госсовета седьмого созыва. Согласно законопроекту, за первое нарушение правил содержания собак предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится до 5 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина