Суд приостановил работу ресторана P.Love в Казани из-за вспышки сальмонеллеза
В Казани суд приостановил деятельность ресторана P.Love на 30 суток после выявления двух случаев сальмонеллеза у его посетителей. Управление Роспотребнадзора провело санитарно-эпидемиологическое расследование и обнаружило серьезные нарушения в работе заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что ресторан не соблюдает санитарные нормы. Конкретно были выявлены следующие проблемы:
- неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений;
- отсутствие грызунонепроницаемости;
- использование продуктов с истекшим сроком годности и без маркировки;
- нарушение условий хранения продуктов;
- несоблюдение технологического процесса приготовления блюд;
- недостаточное количество необходимого оборудования.
- Кроме того, в пробе салата «Цезарь» была обнаружена кишечная палочка. В результате из оборота было снято 7 партий пищевой продукции общим весом 38,5 кг.
На компанию, управляющую рестораном, составлены протоколы об административных правонарушениях, а материалы дела переданы в суд. Помещения ресторана опечатаны до выяснения обстоятельств. Окончательный диагноз у пострадавших — сальмонеллезный энтерит.
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