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Суд приостановил работу ресторана P.Love в Казани из-за вспышки сальмонеллеза

09:39, 03.04.2025
Суд приостановил работу ресторана P.Love в Казани из-за вспышки сальмонеллеза
Фото: Татьяна Демина

В Казани суд приостановил деятельность ресторана P.Love на 30 суток после выявления двух случаев сальмонеллеза у его посетителей. Управление Роспотребнадзора провело санитарно-эпидемиологическое расследование и обнаружило серьезные нарушения в работе заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что ресторан не соблюдает санитарные нормы. Конкретно были выявлены следующие проблемы:

  • неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений;
  • отсутствие грызунонепроницаемости;
  • использование продуктов с истекшим сроком годности и без маркировки;
  • нарушение условий хранения продуктов;
  • несоблюдение технологического процесса приготовления блюд;
  • недостаточное количество необходимого оборудования.
скриншот с сайта управления Роспотребнадзора по РТ
  • Кроме того, в пробе салата «Цезарь» была обнаружена кишечная палочка. В результате из оборота было снято 7 партий пищевой продукции общим весом 38,5 кг.

На компанию, управляющую рестораном, составлены протоколы об административных правонарушениях, а материалы дела переданы в суд. Помещения ресторана опечатаны до выяснения обстоятельств. Окончательный диагноз у пострадавших — сальмонеллезный энтерит.

Анастасия Фартыгина

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