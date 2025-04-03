Суд приостановил работу ресторана P.Love в Казани из-за вспышки сальмонеллеза

Фото: Татьяна Демина

В Казани суд приостановил деятельность ресторана P.Love на 30 суток после выявления двух случаев сальмонеллеза у его посетителей. Управление Роспотребнадзора провело санитарно-эпидемиологическое расследование и обнаружило серьезные нарушения в работе заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что ресторан не соблюдает санитарные нормы. Конкретно были выявлены следующие проблемы:

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений;

отсутствие грызунонепроницаемости;

использование продуктов с истекшим сроком годности и без маркировки;

нарушение условий хранения продуктов;

несоблюдение технологического процесса приготовления блюд;

недостаточное количество необходимого оборудования.

Кроме того, в пробе салата «Цезарь» была обнаружена кишечная палочка. В результате из оборота было снято 7 партий пищевой продукции общим весом 38,5 кг.

На компанию, управляющую рестораном, составлены протоколы об административных правонарушениях, а материалы дела переданы в суд. Помещения ресторана опечатаны до выяснения обстоятельств. Окончательный диагноз у пострадавших — сальмонеллезный энтерит.

Анастасия Фартыгина