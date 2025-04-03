Минниханов обсудил с Эмомали Рахмоном развитие сотрудничества Татарстана и Таджикистана

Сегодня в Душанбе прошла встреча Рустама Минниханова, главы Татарстана, с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзодой. Главной темой обсуждения стало развитие двустороннего сотрудничества между Татарстаном и Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

— Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке вашей страны, — подчеркнул Минниханов. Он также напомнил о встрече на саммите БРИКС в Казани, где была достигнута предварительная договоренность о визите.

По итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном составил $77,3 млн, что более чем в два раза превышает предыдущие показатели. Однако обе стороны согласны, что это далеко от полного потенциала сотрудничества. Минниханов выразил надежду, что его визит с делегацией станет стимулом для дальнейшего роста.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ходе встречи обсуждались возможные поставки татарстанских товаров в Таджикистан, включая вертолеты, нефтегазовое оборудование и сельхозтехнику. В ответ таджикские компании могли бы увеличить экспорт легкой промышленности и сельскохозяйственной продукции в Татарстан.

Кроме экономических вопросов, стороны также затронули темы культуры и образования. В Татарстане учится более 900 студентов из Таджикистана, а таджикские фильмы участвуют в Казанском международном кинофестивале. В Душанбе ежегодно проходит татарский праздник Сабантуй, что подчеркивает культурные связи между народами.

Анастасия Фартыгина