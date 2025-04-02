США расширили санкции против России, но сняли ограничения с жены Ротенберга

Фото: Максим Платонов

Соединенные Штаты Америки объявили о расширении санкций против России, однако сняли ограничения с Карины Ротенберг, жены бизнесмена Бориса Ротенберга. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина.

Новые санкции затронули российских граждан Юрия Белякова, Вячеслава Виданова и Сохраба Гайрата, а также афганца Ушанга Гайрата.

В список попали также несколько компаний, включая ООО «Эдисон», ООО «Колибри групп» и ООО «Скай Фрейм», а также российский сухогруз AM Theseus.

Карина Ротенберг, которая с 2011 года возглавляет Федерацию конного спорта Москвы, и ее муж Борис Ротенберг, вице-президент Федерации дзюдо России и владелец футбольного клуба «Сочи», ранее находились под санкциями с марта 2022 года.

Анастасия Фартыгина