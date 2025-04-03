Андрей Кириленко: «Крылья Барса» и «Юность» сыграют захватывающие матчи»

Казанская команда по баскетболу на колясках готовится к участию в международном турнире в Белграде

«Крылья Барса» готовятся отстоять чемпионство . Фото: Динар Фатыхов

Действующий чемпион России по баскетболу на колясках — команда «Крылья Барса» находится на сборах в турецкой Анталье. Это последний этап перед стартом казанцев в международном турнире в Сербии. Подробнее о положении дел в команде перед международным турниром и в российском баскетболе на колясках в целом, перед вторым туром чемпионата страны — в материале «Реального времени».

Чемпионат страны стартовал в феврале

Регулярный чемпионат России по баскетболу на колясках стартовал в феврале этапом в Алексине, Тульской области. «Крылья Барса» провели три матча, разгромив «Волгу» из Ульяновска — 73:38, «Легион-Югру» из Нягани (Ханты-Мансийский АО) — 69:28, столичный «Фалькон-МБА» — 53:31, тюменский «Шанс» — 78:38, и уступили питерскому «БасКИ» 60:74.

Затем казанцы приняли финал Кубка России на базе БК «УНИКС» в Васильево. Три матча регулярного этапа с «Легионом-Югра» — 66:35, «Шансом» — 72:51 и командой Санкт-Петербурга — 68:63 вывели казанцев на 1-е место. В полуфинале казанцы разгромили тюменцев — 77:36, но финал не получился от слова «совсем». Гости из Санкт-Петербурга были на голову сильнее, обыграв хозяев — 48:70. В целом повторилась прошлогодняя история, когда в октябре на Всероссийском турнире в Тюмени казанцы без поражений прошли круговой этап, в том числе обыграв Питер — 67:56, но уступили в матче за 1-е место.

Правда, и в данном случае можно найти положительный момент. Дело в том что «Крылья Барса» традиционно становятся хозяевами финала Кубка России. В 2022 году финал проходил в Казани с участием семи команд, в 2023-м и 2024-м — в Васильево, когда соревновались по шесть команд. И постоянно финал был одинаков: Казань против Питера, который становился чемпионом. Но в прошлом году — это был последний титул многолетних лидеров российского баскетбола на колясках. После этого все оставшиеся турниры как в формате 3 на 3, так и чемпионат страны 5 на 5 остались за «Крыльями Барса».

Партнеры пытаются поставить блок Василию Кочеткову . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новое свидание ожидает команды в Санкт-Петербурге на втором этапе чемпионата страны. Поначалу, с 10 по 13 апреля, казанцы последовательно сыграют с теми же соперниками, что и на первом этапе — Ульяновск, Нягань, Москва и Тюмень. И под занавес тура — с хозяевами площадки, сборной командой Санкт-Петербурга.

Со сборов в Турции — на турнир в Сербию

Пока же казанцы находятся на сборах в Турции, где обыграли в товарищеском матче А.В.В. из Анталии — 67:52. «Крылья Барса» готовятся к поездке в столицу Сербии Белград, где в рамках проекта «тихий!баскетбол» с 5 по 6 апреля примут участие в турнире BG 3x3 LEAGUE Wheelchair Basketball Open. Этой чести удостоены первая команда «Крыльев Барса», ставшая победительницей второго сезона Лиги сильных людей, и ее фарм-клуб «Юность». Игры пройдут в белградском NBGD Hall, а трансляцию матчей обеспечит телеканал Arena Sport, который вещает в шести странах. Основная лига пройдет в несколько туров в категориях U23, Senior и Open. За кубок победителя также сразятся команды «Врбас» (Баня-Лука, Республика Сербская, Босния и Герцеговина), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и еще две команды, которые определятся позднее.

В атаке Альберт Багаманов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, отметил: «В условиях международной изоляции отсутствие зарубежных спарринг-партнеров сказывается и на прогрессе сильнейших команд России по адаптивному баскетболу. Благодаря усилиям Российской Федерации баскетбола и нашего проекта «тихий!баскетбол» казанские команды по баскетболу на колясках «Крылья Барса» и «Юность» отправятся в Белград и сыграют захватывающие матчи с командами из балканских стран».

Также Кириленко порадовался участию татарстанской команды в международном турнире, пообещав смотреть трансляции их матчей. Кстати, Андрей Геннадьевич уже принес удачу в нынешнем сезоне другой татарстанской команде, будучи в жюри высшей лиги КВН. Там дебютант высшей лиги, челнинская команда «Ин Да» разделила со второго по четвертое место, пройдя в четвертьфинал.

Если на международный турнир «Крылья Барса» отправятся благодаря федерации баскетбола России, то сборы в Турции — это заслуга генерального спонсора клуба — АО«ТАИФ».

Член совета директоров АО «ТАИФ» Радик Шаймиев и Сергей Чистов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как дела у соперников?

Питерская команда «БасКИ — Академия баскетбола им. В.П. Кондрашина» и в наступившем году будет главным конкурентом «Крыльев Барса» в борьбе за золото. Привязка к легендарному баскетбольному тренеру Владимиру Кондрашину только со стороны кажется натянутой. Понятно, что Владимир Петрович, который привел сборную СССР к победе на Олимпиаде 1972 года, не имел прямого отношения к баскетболу на колясках, но с самой болезнью был знаком. Первым тренером команды колясочников стал его многолетний помощник по ленинградскому «Спартаку» Анатолий Цедрик. Кроме того, его сын Юрий родился с ДЦП. Юрий Кондрашин скончался в возрасте 67 лет, в 2021 году.

Тот период получился страшным для питерцев. В один год с Кондрашиным-младшим ушел из жизни 69-летний наставник «БасКИ» Андрей Макеев, который играл под руководством Кондрашина в его знаменитом «Спартаке». Ранее, в 2018-м, скончался Сергей Писарев. Ему было всего 36, что для баскетбола на колясках сродни юности. Немногим старше были и его соперники по тюменскому «Шансу» — Никита Меркушин, ушедший из жизни в 39 лет и 44-летний казанец Виталий Раков, отыгравший 12 сезонов за «Крылья Барса».

Но мощный фундамент питерского клуба помог ему выстоять, сдвинуть его с чемпионского места смогли только «Крылья Барса». Ветеран чеченских событий Евгений Посланиченко, бывший фигурист Иван Самоделкин, новоиспеченный супруг Василий Лайков. Видимо, это такая питерская история, когда мужа тренирует его супруга. Эту историю начал легендарный пловец Владимир Сальников, которого к Олимпиаде в Сеуле готовила жена Марина. В «БасКИ» тренер, а с недавних пор еще и вице-президент клуба Мария Лайкова, в девичестве Клубук. Кстати, вполне возможно, что будучи еще игроком студенческой команды ТюмГУ она противостояла на площадке баскетболисткам Поволжского университета спорта, которых тренировала нынешний наставник «Крыльев Барса» Наталья Кулешова.

Ветераны казанской команды Игорь Самарцев (слева) и Эльвир Файзуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что объединяет Казань и Нягань?

Каждый поединок казанских «Крыльев Барса» против няганьского «Легиона Югра» напоминает дерби. Все дело в том, что сразу три ханты-мансийца ранее играли в Казани: Руслан Кожевников, Андрей Чугунов плюс Юрий Отрощенко, судьба которого вообще удивительна. Он поиграл в баскетбол в родном Волгодонске, затем переключился на слэдж-хоккей, оттуда перешел в баскетбол на колясках, начав играть за Казань. Теперь, меняя города и виды спорта, играет за «Легион-Югра».

Игрок московского «Фалькон-МВА» Антон Винокуров совмещает баскетбол и регби на колясках. Бывший игрок челябинского «Уральца» Василий Варлаков успешно пробовался в волейболе сидя, став серебряным призером чемпионата мира, а затем перешел в слэдж-хоккей, став вице-чемпионом Паралимпиады в Сочи, сейчас играет в Ханты-Мансийске. Туда же перешел из Челябинска Эдуард Кужахметов, только он остался баскетболистом на колясках, хотя помимо этого занимается еще и стрельбой из лука. Тюменец Владислав Чикишев участвует в соревнованиях по армрестлингу.

Кстати, легкость, с которой парни зачастую срываются с места, поражает. К примеру, грозненец Магомед Нагалаев поиграл и за команду родного города, и за соседний Ставропольский край, в команде города Благодарный, и за тот же Ханты-Мансийск. Нынешняя «Волга» из Ульяновска, это, по сути, альянс с «Форвардом» из Димитровграда, где играли Андрей Видяев, Валерий Емельянов, Алексей Курамшин, Виктор Трепалин и т. д.

С мячом к лицу — лица не увидать. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В баскетболе на колясках все больше участников СВО и боевых действий

Цвета «Триумфа» из Люберец защищали экс-казанцы Марсель Рахматуллин, Айрат Хидиятуллин и Булат Галиев, тот самый который привел в «Крылья Барса» своего товарища Альберта Багаманова. В свою очередь люберчанин Александр Чувашев и Владимир Шаров недавно помогали челнинским «Яр Чаллы» побеждать в турнире в Смоленске, который получил статус международного за счет участия минской команды РСКИ.

В начале нынешнего года молодой лидер тюменского «Шанса» Илья Пыжов перешел в «Фалькон-МБА». Кстати, многолетний лидер тюменской команды Алексей Городецкий тоже имеет в своей карьере опыт выступления за «Невский альянс». Здесь его партнерами был лидер казанских «крыльев» Василий Кочетков, а также Андрей Бутенко и Валерий Гуцан, бывшие игроки донецкого «Донбасса». Их партнер по команде Максим Каменщиков выступал за «Невский альянс». Кстати, его травма это тоже, как говорится, «эхо войны», поскольку Каменщиков стал инвалидом, подорвавшись на украинской мине.

«Донбасс», даже потеряв Гуцана (он помимо Питера поиграл еще и за Грозный) и Максима Тихонова (оба «Легион Югра») тем не менее, заявился на баскетбол 3 на 3, который носит имя собственное «тихий!баскетбол». В его составе бывший баскетболист сборной Украины Дмитрий Долженко, ветераны Андрей Калугин, Бутенко плюс Каменщиков и еще один инвалид АТО Роман Серик. Кстати, участниками боевых действий являются Александр Валов («Фалькон-МБА», Москва) и казанцы Эльвир Файзулин, СВОшники Рустам Рахманкулов (оба «Крылья Барса»), Александр Гуляев («Крепость», Смоленск), Денис Зайдуллин («Легион Югра»).