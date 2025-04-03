Скончался выдающийся ученый и академик РАН Михаил Медведев

Фото: Динар Фатыхов

На 90-м году жизни скончался академик РАН Михаил Медведев, который сыграл ключевую роль в создании первых российских кардиостимуляторов. Он скончался в возрасте 89 лет, о его уходе сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

Медведев на протяжении 23 лет возглавлял медицинский вуз в Томске, и его научные достижения трудно переоценить.

— Сложно переоценить научные достижения Михаила Андреевича как крупнейшего физиолога, организатора здравоохранения и высшего медицинского образования, — добавил Мазур.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За свою карьеру академик подготовил более 100 докторов и кандидатов наук, а также тысячи врачей. Он разработал новые методы профилактики и лечения заболеваний и был инициатором создания отечественных кардиостимуляторов и электростимуляторов для желудочно-кишечного тракта.

Михаил Медведев был доктором медицинских наук, профессором и Заслуженным деятелем науки России. С 1974 по 1997 год он занимал пост ректора Томского мединститута, который впоследствии стал Сибирским государственным медицинским университетом. Его вклад в развитие здравоохранения в Западной Сибири и высшего медицинского образования остается неоценимым.

Анастасия Фартыгина