США ввели новые пошлины на товары из ряда стран: Россия не попала в список

Фото: Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ряда стран. Пошлины вступят в силу 5 апреля и коснутся товаров из Евросоюза, Китая, Южной Африки, Индии, Южной Кореи и Японии. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Конкретные размеры пошлин составляют:

Евросоюз — 20%;

Китай — 34% (для Тайваня — 32%);

Южная Африка — 30%;

Индия — 26%;

Южная Корея — 25%;

Япония — 24%.

Также на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти будет установлена пошлина в размере 25%. Кроме того, с 5 апреля вводится минимальная базовая пошлина в 10% на импорт из других стран, включая Украину. Повышенные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами начнут действовать с 9 апреля.

Трамп уточнил, что США не собираются вводить пошлины в полном объеме и ограничатся ставками примерно вдвое ниже тех, что применяют другие государства. Однако товары, критически важные для производства и национальной безопасности, не попадут под эти ограничения.

Министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что Россия не включена в список стран с новыми пошлинами, поскольку торговля с ней фактически прекращена из-за американских санкций.

— Россия не включена в перечень стран, подпадающих под пошлины, поскольку США с ней не торгуют. Страна остается под нашими санкциями, — сообщил он в интервью Fox News.

Реальное время / realnoevremya.ru

США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также повысили тарифы на китайские товары до 20%. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Оттава и Пекин уже объявили о готовности к ответным мерам, а Евросоюз также планирует ответные шаги в апреле.

Напомним, что Трамп заявил о возможности введения вторичных пошлин на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине.



Анастасия Фартыгина