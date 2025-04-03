США ввели новые пошлины на товары из ряда стран: Россия не попала в список
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ряда стран. Пошлины вступят в силу 5 апреля и коснутся товаров из Евросоюза, Китая, Южной Африки, Индии, Южной Кореи и Японии. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Конкретные размеры пошлин составляют:
- Евросоюз — 20%;
- Китай — 34% (для Тайваня — 32%);
- Южная Африка — 30%;
- Индия — 26%;
- Южная Корея — 25%;
- Япония — 24%.
Также на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти будет установлена пошлина в размере 25%. Кроме того, с 5 апреля вводится минимальная базовая пошлина в 10% на импорт из других стран, включая Украину. Повышенные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами начнут действовать с 9 апреля.
Трамп уточнил, что США не собираются вводить пошлины в полном объеме и ограничатся ставками примерно вдвое ниже тех, что применяют другие государства. Однако товары, критически важные для производства и национальной безопасности, не попадут под эти ограничения.
Министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что Россия не включена в список стран с новыми пошлинами, поскольку торговля с ней фактически прекращена из-за американских санкций.
— Россия не включена в перечень стран, подпадающих под пошлины, поскольку США с ней не торгуют. Страна остается под нашими санкциями, — сообщил он в интервью Fox News.
США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также повысили тарифы на китайские товары до 20%. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Оттава и Пекин уже объявили о готовности к ответным мерам, а Евросоюз также планирует ответные шаги в апреле.
Напомним, что Трамп заявил о возможности введения вторичных пошлин на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине.
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