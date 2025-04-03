Продукция Apple может подорожать из-за новых пошлин Трампа

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Цены на товары Apple могут значительно вырасти после введения президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин. Об этом сообщили в газете The New York Times.

На Вьетнам, Индию и Китай, где производится 90% смартфонов iPhone, Трамп ввел пошлины в размере 46%, 26% и 34% соответственно. Это означает, что Apple придется либо покрывать эти дополнительные расходы, что снизит ее прибыль, либо переложить их на покупателей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другие американские технологические компании, такие как Google и Microsoft, пострадают меньше, так как они не так сильно зависят от международных поставок. Однако новые пошлины могут увеличить стоимость строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта, которые они планировали создать за пределами США.

На фоне этих новостей акции Apple упали на 7,4% на Франкфуртской бирже. 2 апреля Трамп объявил о введении минимальной ставки таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%, а с 3 апреля также вводятся 25% пошлины на все импортируемые автомобили.

Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что Россия не включена в список стран с новыми пошлинами, поскольку торговля с ней фактически прекращена из-за американских санкций.



Анастасия Фартыгина