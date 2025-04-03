США запретили своим госслужащим заводить романы с гражданами КНР
Правительство США запретило своим госслужащим, работающим в Китае, и членам их семей вступать в романтические отношения с гражданами КНР. Об этом сообщили в агентстве Associated Press.
Запрет касается всех американских сотрудников, включая тех, кто работает в посольстве и консульствах США в Китае. Исключение сделают только для тех, кто уже имел отношения с гражданами Китая до введения запрета. В этом случае они могут подать заявку на разрешение, но если она будет отклонена, придется либо разорвать отношения, либо покинуть свою должность.
Ранее, летом 2024 года, была принята политика, запрещающая романтические связи с китайскими гражданами, работающими в качестве охранников и вспомогательного персонала.
Однако полный запрет на любые отношения с гражданами Китая ввел Николас Бернс, покинувший пост посла США в КНР. Политика была доведена до сведения американского персонала в устной и электронной форме, но официального объявления не было.
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