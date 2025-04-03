США запретили своим госслужащим заводить романы с гражданами КНР

Правительство США запретило своим госслужащим, работающим в Китае, и членам их семей вступать в романтические отношения с гражданами КНР. Об этом сообщили в агентстве Associated Press.

Запрет касается всех американских сотрудников, включая тех, кто работает в посольстве и консульствах США в Китае. Исключение сделают только для тех, кто уже имел отношения с гражданами Китая до введения запрета. В этом случае они могут подать заявку на разрешение, но если она будет отклонена, придется либо разорвать отношения, либо покинуть свою должность.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее, летом 2024 года, была принята политика, запрещающая романтические связи с китайскими гражданами, работающими в качестве охранников и вспомогательного персонала.

Однако полный запрет на любые отношения с гражданами Китая ввел Николас Бернс, покинувший пост посла США в КНР. Политика была доведена до сведения американского персонала в устной и электронной форме, но официального объявления не было.