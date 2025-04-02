В реставрацию Казанского Богородицкого монастыря вложили 1,5 млрд рублей

На сегодняшний день в восстановление трех корпусов Казанского Богородицкого монастыря вложено 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил Иван Гущин, глава Комитета по охране объектов культурного наследия.

В рамках первого этапа проекта уже проведены значительные работы по укреплению конструкций зданий. Основная цель — вернуть исторический облик объектов. Гущин уточнил, что Казанская епархия планирует организовать учебные корпуса и кельи для паломников на территории монастыря.

Однако завершение всех работ, по словам Гущина, не произойдет в этом году: «Объем работ большой, площадь зданий огромная. В любом случае ни на день стройка не останавливается». Он добавил, что нет никаких указаний завершить проект к 30 августа, как это часто бывает в республиках.

В этом году планируется сдать храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя на Казанке. Также будет реконструирована территория: появятся мостовой переход, автобусная стоянка и обновится Кировская дамба для улучшения доступа туристов и паломников.

Работа над объектом идет в тесном сотрудничестве с Москвой. На реставрацию выделено 149 млн рублей из федерального бюджета и столько же из бюджета Татарстана.