Госдума досрочно лишила мандата депутата ЛДПР Юрия Напсо

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума России приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо. Основанием для этого стало его отсутствие на заседаниях палаты более 30 дней. Об этом сообщили в ТАСС.

Комиссия по вопросам депутатской этики подтвердила, что Напсо не исполнял свои обязанности, не участвуя в заседаниях.

— Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо, — заявили в сообщении.

Решение было принято единогласно, и полномочия Напсо считаются прекращенными с 3 апреля 2025 года.

Напомним, что сам депутат, находящийся на лечении в ОАЭ, отвергает обвинения и считает, что оснований для лишения мандата нет. Он утверждает, что «между отпусками без содержания и больничными, в том числе в периоды ремиссии, никогда не было промежутка 30 и более календарных дней».

Анастасия Фартыгина