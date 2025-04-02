Глава ВОЗ предупредил о риске новой пандемии и призвал заключить соглашение по борьбе с ней

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия может начаться в мире уже «завтра». Он подчеркнул, что для успешной борьбы с возможными угрозами странам необходимо заключить международное соглашение. Об этом сообщил РБК.

— Пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием, но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может произойти уже завтра, — подчеркнул Тедрос. Он призвал государства активнее участвовать в разработке соглашения ВОЗ о пандемии, чтобы обеспечить глобальную безопасность в области здравоохранения.

Соглашение должно исправить недостатки международного сотрудничества, которые проявились во время пандемии COVID-19. По мнению Тедроса, новое соглашение принесет три ключевых преимущества: более справедливые глобальные ответные меры, защиту национальных систем здравоохранения и укрепление сотрудничества между государствами во время пандемий.

Реальное время / realnoevremya.ru

В декабре 2021 года ВОЗ анонсировала начало обсуждений о глобальном соглашении, которое должно было касаться оперативного реагирования на эпидемии. Однако сроки голосования по окончательному тексту были отложены на год из-за разногласий между государствами.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена поддержала концепцию соглашения и активно участвовала в переговорах. В то же время новый президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ВОЗ, указывая на недостаточную независимость организации от политического влияния стран-членов.

Анастасия Фартыгина