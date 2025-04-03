Минниханов в Таджикистане: «Цель нашего визита — расширение торгово-экономических связей»

Фото: Динар Фатыхов

В рамках рабочего визита в Таджикистан Рустам Минниханов, раис Татарстана, встретился с руководством Согдийской области.

Сегодня Минниханов прибыл в город Худжанд, где его встретили зампредседателя Согдийской области Анвар Якуби и генконсул России Сергей Ланкин. На встрече с председателем области Раджаббоем Ахмадзодой Минниханов поблагодарил его за гостеприимство и отметил важность делового форума «Таджикистан — Татарстан».

— Мы высоко ценим возможность развивать сотрудничество между Татарстаном и Таджикистаном. Цель нашего визита — расширение торгово-экономических связей, — сказал он.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Татарстан заинтересован в увеличении поставок товаров, включая продукцию сельского хозяйства и тяжелого машиностроения, в то время как Таджикистан хочет экспортировать хлопок, овощи и фрукты в Татарстан.

Согдийская область, известная своим промышленным и аграрным потенциалом, играет ключевую роль в экономике Таджикистана. Здесь развиты добыча металлов, легкая промышленность и сельское хозяйство. Минниханов также подчеркнул, что исторические достопримечательности региона могут привлечь туристов из России.

В завершение встречи Ахмадзода рассказал о Годах ускоренного развития промышленности, объявленных президентом Таджикистана, и подчеркнул важность сельского хозяйства для экономики страны.

Также сегодня в Душанбе прошла встреча Рустама Минниханова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзодой. Главной темой обсуждения стало развитие двустороннего сотрудничества между Татарстаном и Таджикистаном.



Анастасия Фартыгина