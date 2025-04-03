Виктор Басаргин покинул пост главы Ространснадзора, врио назначен Виктор Гулин

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Виктора Басаргина от должности руководителя Ространснадзора. Это решение связано с его выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение подписали и опубликовали на сайте правительства.

— Занимавший пост руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию, — говорится в сообщении.

На место Басаргина назначен Виктор Гулин, который ранее занимал должность замруководителя Ространснадзора. Гулин проработал в службе около 17 лет.

Виктор Басаргин занимал различные высокие посты, включая министра регионального развития с 2008 по 2012 год и губернатора Пермского края с 2012 по 2017 год. С 2017 года он возглавлял Ространснадзор.

Анастасия Фартыгина