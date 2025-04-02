Рустам Минниханов посетил Таджикистан для укрепления сотрудничества

Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Душанбе, столицу Таджикистана. В программе его поездки запланированы встречи с руководством страны, а также переговоры с властями Согдийской области. Завтра Минниханов примет участие в деловом форуме «Таджикистан — Татарстан» в Худжанде. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Делегация из Татарстана уже находится в Душанбе. Сегодня они провели переговоры в Министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана. Также состоялась встреча в Торговом представительстве России, где обсуждались направления сотрудничества между Татарстаном и Таджикистаном.

Худжанд, куда направится делегация, является вторым по величине городом Таджикистана и столицей Согдийской области. Город был основан около 2500 лет назад и играл важную роль в функционировании древнего Шелкового пути. Его история связана с завоеваниями Александра Македонского и войсками Чингисхана. В советское время Худжанд носил имя Ленинабад, но в 1991 году вернул свое историческое название.

Сегодня Худжанд является важным промышленным, научным и культурным центром северного Таджикистана. Большинство его жителей — этнические таджики, а город находится вблизи границ с Узбекистаном и Киргизией. Визит Минниханова может способствовать укреплению связей между Татарстаном и Таджикистаном, открывая новые возможности для сотрудничества.

Накануне президент Таджикистана встретился с Владимиром Путиным. Российский лидер по итогам встречи пригласил Эмомали Рахмона поучаствовать 9 мая в торжествах по случаю 80-летия Победы.

Анастасия Фартыгина