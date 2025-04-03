Набиуллина: ЦБ ожидает снижения инфляции и стабильности рубля

Фото: Анастасия Фартыгина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина представила годовой отчет перед комитетами Госдумы, озвучив важные прогнозы и инициативы.

Она подчеркнула, что средняя ключевая ставка ЦБ в 2025 году, по ее расчетам, будет находиться на нижней границе прогноза в 19—22%. Набиуллина также подчеркнула, что текущее укрепление рубля, если оно станет устойчивым, поможет снизить инфляцию.

— Курс рубля будет более стабильным, когда ЦБ добьется низкой инфляции, — добавила она.

По словам Набиуллиной, инфляция в России продолжит снижаться и к концу года «придет в норму». Она также уточнила, что увеличилась доля жилья, покупаемого россиянами за свой счет, без ипотеки.

Глава ЦБ заявила о необходимости повышения штрафов для банков за навязывание услуг и о планах усилить борьбу с мошенниками.

— Мы сделаем все, чтобы они не смогли работать, — подчеркнула она.

Набиуллина также отметила растущий интерес к цифровым финансовым активам и сообщила, что Банк России активно работает над пилотным проектом цифрового рубля. Многие российские банки уже готовы к его внедрению. Однако она предостерегла от использования криптовалюты во внутренних расчетах, заявив, что регулятор выступает против ее проникновения во внутреннее денежное обращение.

Напомним, что в России стартовало тестирование цифрового рубля, и уже около 50 юрлиц открыли счета в новой валюте. Об этом на финансовом форуме «Просто капитал» сообщила Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Банка России.

Анастасия Фартыгина