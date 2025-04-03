Поезд Казань — Йошкар-Ола увеличил состав до двух вагонов

Фото: Динар Фатыхов

Горьковская железная дорога вместе с АО «Содружество» увеличила составность поезда Казань — Йошкар-Ола. Теперь межрегиональный поезд будет состоять из двух вагонов в определенные дни. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд № 6383 отправляется из Казани в Йошкар-Олу по пятницам, субботам и воскресеньям.

Обратный рейс, № 6382, курсирует по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Перевозки осуществляются на рельсовом автобусе РА-1, который ежедневно делает поездку за 2 часа 40 минут.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С начала года, с января по март 2025 года, по этому маршруту перевезли 25,1 тыс. пассажиров, что в три раза больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Напомним, что на майские праздники Горьковская железная дорога (ГЖД) назначила 46 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Они будут курсировать с 29 апреля по 12 мая 2025 года, чтобы удовлетворить растущий спрос на популярных направлениях.



Анастасия Фартыгина