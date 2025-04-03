На KazanForum пройдет международный турнир молодых шеф-поваров

Фото: Мария Зверева

С 14 по 16 мая в Казани, в рамках культурной программы KazanForum, состоится Международный турнир молодых поваров Young Chefs International. Мероприятие пройдет на площадке МВЦ Kazan Expo, где гости смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и попробовать блюда, приготовленные финалистами. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

В этом году ожидается более 100 участников — молодых поваров до 25 лет из разных стран, включая Малайзию, Марокко, Россию, Сенегал, Тунис и Турцию. Вместе с опытными наставниками они будут готовить сет из трех блюд, используя только локальные продукты своих стран. В финале каждое блюдо оценит международное жюри, состоящее из шеф-поваров и руководителей ресторанных ассоциаций.

Реальное время / realnoevremya.ru

Руководитель дирекции турнира Михаил Шарипов отметил, что «наш турнир проходит в уникальном формате». В отличие от других соревнований, где дегустируют только судьи, в Казани блюда будут доступны для гостей. Рестораны в коллаборации с молодыми шефами предложат бенто-боксы с закусками, горячими блюдами, десертами и напитками.

Кроме того, участники международной судейской коллегии планируют подписать первый в истории Меморандум о принципах сбережения и развития гастрономии в сельских поселениях. Этот документ направлен на решение проблемы утечки талантов из малых городов и сел.

Анастасия Фартыгина