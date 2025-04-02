Илон Маск покинет пост в правительстве США в ближайшие недели

По информации издания Politico, Илон Маск, глава департамента государственной эффективности США (DOGE), может покинуть свою должность в ближайшие недели. Президент Дональд Трамп сообщил своему окружению, что Маск и его команда пришли к решению, что ему пора вернуться к бизнесу.

Трамп выразил удовлетворение работой Маска в правительстве, однако некоторые члены его администрации и союзники начали считать миллиардера политической обузой из-за его непредсказуемости. Несмотря на возможный уход, Маск, вероятно, сохранит неофициальную роль советника.

Бизнесмен ранее создал систему DOGE по инициативе Трампа для сокращения расходов и реструктуризации федеральных агентств. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее подчеркнул, что департамент выявил «шокирующие» расходы, которые не были одобрены Конгрессом.

Напомним, что Илон Маск вернулся на первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes на 2025 год. Его состояние составляет $342 млрд, что на 147 млрд больше, чем год назад. Это первый раз, когда Маск занимает эту позицию с 2022 года.