Вперед к ГОЭЛРО 2.0: Сергей Цивилев хочет вернуть эпоху дешевой энергии?

Генераторы попросили смягчить штрафы на задержку ввода станций с локализованным энергооборудованием

Фото: Динар Фатыхов

«Нам передали энергосистему, где стоимость электроэнергии была одной из самых низких в мире. Мы должны поступить так же, как сделали создатели плана ГОЭЛРО», — вдохновлял к прорыву министр энергетики России Сергей Цивилев на пленарном заседании Международного форума «Энергопром», который стартовал сегодня в «Казань Экспо». Российская энергосистема приблизилась к серьезному дефициту мощности: из необходимых 88 ГВт запущено 58 ГВт по «старым правилам» и 8 ГВт с учетом локализации. Из-за дороговизны отечественных ГТУ генераторы недавно отказались от ввода по КОММОД, заплатив штраф в 5,5 млрд рублей (1 млрд пришлось выплатить Нижнекамской ТЭЦ). «Необходимо уравновесить ответственность генераторов и производителей оборудования», — призвала смягчить штрафные санкции глава «Совета производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» Александра Панина. Подробнее — в материале «Реального времени».

Запас прочности российской энергосистемы заканчивается

Дефицит электроэнергии Россия переживает не впервые в истории, но в этот раз он осложняется болезнью быстрого роста экономики. На этом фоне запас прочности российской энергосистемы заканчивается, говорили сегодня участники пленарного заседания Международного форума «Энергопром», собравшиеся на площадке «Казань Экспо».

Главным почетным гостем стал министр энергетики РФ Сергей Цивилев, назначенный в мае прошлого года после смены прежнего состава правительства РФ. И, похоже, он взялся за радикальные перемены в российской электроэнергетике. По крайней мере его риторика сильно контрастирует с прежними заявлениями руководства Минэнерго РФ, предупреждавшего об окончании «эры дешевой энергии». Новый шеф, напротив, настроен вернуть эпоху дешевой энергии.

Главным почетным гостем стал министр энергетики РФ Сергей Цивилев, назначенный в мае прошлого года после смены прежнего состава правительства РФ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— У нас, вы помните, был план ГОЭЛРО перед войной: речь об электрификации всей страны. Это величайший проект, который был реализован в кратчайшее время. И тогда точно такие же проблемы были: денег не хватало, технологий всех не было, санкции были, все то же самое. В послевоенный период приступили к строительству единой энергетической системы. Нам передали стоимость электроэнергии одну из самых низких в мире. Какую стоимость киловатт-часа мы передадим нашим детям и внукам? Мы должны сделать точно так же, как сделали дважды победители — великие наши предшественники, — заявил он с первых минут пленарного заседания.

Возможно, его посыл может показаться несбыточным, и сам курс не мог не обрадовать промышленников, терпящих издержки из-за непредсказуемого роста стоимости электроэнергии. К тому же еще в декабре от руководства Минэнерго прозвучал четкий сигнал готовится к дальнейшему росту. «Энергия денег стоит. Эра дешевой энергии закончилась. Давайте к этому привыкать. Сейчас не до жиру», — сказал один из его заместителей, курировавший электроэнергетику. Речь о Евгении Грабчаке. Он утверждал, что новая генерация будет окупаемой только при удорожании стоимости электроэнергии в 2-3 раза. Эта цитата быстро завирусилась, вызвав переполох среди крупных потребителей.

— Россия продолжает пользоваться единой энергетической системой, которая была построена в советские годы, однако ее возможности подходят к концу, — отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

По его словам, сейчас стоит новый вызов по формированию новой энергетической системы, которую предстоит передать будущему поколению. «Именно от этой системы, от того, что мы с вами сделаем, будет зависеть и конкурентоспособность наших предприятий в будущем, и уровень благосостояния жителей», — подчеркнул он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что республика вложила в модернизацию инфраструктуры 170 млрд рублей за 5 лет. «Рост выработки электроэнергии 2021 года превысил 30 процентов и достиг 31,3 миллиарда киловатт-часов, что является показателем надежности энергосистемы и укрепления энергетической безопасности», — рассказал глава республики.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что республика вложила в модернизацию инфраструктуры 170 млрд рублей за 5 лет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Локализация поможет обновлению генерации

Речь идет о генеральной схеме развития энергосистемы до 2042 года, в которую предполагается внести корректировки осенью этого года. Они связаны с уточнением статуса инвестиционных проектов, которые предполагалось реализовать в рамках конкурсных отборов КОММОД, но были отложены или перенесены на более поздние сроки. Причина напряженной ситуации в обновлении мощностей связана с введенными требованиями по локализации газотурбинных установок ГТУ, то есть генераторы обязаны применять при строительстве и ремонте станций новые необкатанные ГТУ.

Генплан развития энергосистемы до 2042 года предусматривает строительство новых мощностей на 88 ГВт, из которых было запущено на 58 ГВт. Важное примечание: эти станции были запущены в рамках договоров ДМП в 2007-2014 годах, когда генераторам разрешалось закупать зарубежные ГТУ, рассказала глава «Совета производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» Александра Панина.

Обновление мощностей проходило по «старым правилам» достаточно ровно и спокойно. Но последующие станции на 8 ГВт строились с учетом локализации, то есть генераторы обязаны использовать отечественные ГТУ. «Локализация — большая сложная задача. В мире не более 10 стран могут производить газовые турбины с высоким уровнем локализации, и Россия — одна из них», — заметила она.

Станции были запущены в рамках договоров ДМП в 2007-2014 годах, когда генераторам разрешалось закупать зарубежные ГТУ, рассказала глава «Совета производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» Александра Панина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По ее словам, в ближайшие годы предстоит вводить новые станции по 5-6 ГВт в год, и «это фантастически огромные цифры». «И, скорее всего, придется вводить еще больше, потому что генсхема предусматривает рост потребления», — добавила она.

Штрафы делим пополам?

Однако из-за переноса сроков поставок и ухудшения параметров генераторы подпадают под гигантские штрафы. «Новое оборудование не может проходить без сбоев и проблем. И здесь генераторы оказываются уязвимы. Рынок требует ввода оборудования в срок и с нужными экономическими показателями. Если оборудование выросло в цене, нам говорят — это ваша проблема. Плюс генератор оплачивает конкретные штрафы, аварийность — снова штрафы. Вроде государство реализует программу энергомашиностроения, а ответственность лежит на генераторе», — посетовала Александра Панина. Когда оптовый рынок берет штраф за задержку в поставке оборудования, то генератор не может переложить его на поставщика ГТУ.

Отчасти по этой причине генераторы недавно отказались от реализации проектов по КОММОД, заплатив штраф в 5,5 млрд рублей. Среди них оказалась Нижнекамская ТЭЦ, которая выплатила штраф в 1 млрд рублей за отказ от участия. «27 проектов было отобрано в рамках КОММОД. Из них 8 ГВ введено. Но недавно поступил отказ на объекты на около 3 ГВ. Они еще ничего не сделали, но уже заплатили 5,5 млрд рублей. Причина — удорожание оборудования, плюс ставка выросла», — сообщила Александра Панина. Необходимо уравновесить ответственность генераторов и производителей оборудования», — призвала она смягчить штрафные санкции.

Тем не менее заседание закончилось на позитивной ноте. До заседания гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров АО «Уральский турбинный завод» Михаилом Лифшицем для модернизации Заинской ГРЭС (включена в программу до 2042 года).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заключенное соглашение предусматривает намерение сторон реализовать проект строительства ПГУ на Заинской ГРЭС общей мощностью 1 ГВт по технологической схеме двух парогазовых дубль-блоков, для реализации которого планируется использование четырех паротурбинных установок мощностью 160 МВт каждая производства АО «Уральский турбинный завод». Реализация проекта планируется в два этапа со сроком поставки 2 турбин в 2028 году и двух турбин в 2029 году.

И все-таки можно было немного ослабить локализацию для определенных объектов, ответил Раузил Хазиев, когда его спросили о полезности локализации.

1 / 32 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов