Татарстан вошел в топ-5 регионов с ростом отказов по POS-кредитам

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в топ-5 регионов России, где значительно увеличилась доля отказов по заявкам на POS-кредиты. В феврале 2025 года этот показатель вырос на 5,5 процентного пункта, достигнув 84%. Об этом сообщили в ТАСС.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, среди других регионов, опередивших Татарстан, оказались Санкт-Петербург (+7,4 п.п.), Башкортостан (+7,2 п.п.), Краснодарский край (+6,3 п.п.) и Московская область (+5,7 п.п.). В Москве доля отказов составила 81,9%, а в Санкт-Петербурге — 82,1%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, пояснил, что рост отказов связан с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора.

— Повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциальных ограничений ведут к снижению спроса на POS-кредиты и уменьшению аппетита к риску со стороны кредиторов, — добавил он.

Напомним, что Татарстан занимает шестое место среди регионов России с самой высокой долей отказов в выдаче ипотечных кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2025 года доля отказов по ипотечным заявкам в республике составила 56,6%.



Анастасия Фартыгина