«Ак Барс» стал самым прибыльным клубом КХЛ в 2024 году

Опубликованы финансовые итоги хоккейных клубов КХЛ за 2024 год

«Ак Барс» стал самым прибыльным клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2024 году. Об этом сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовые отчетности клубов.

«Ак Барс» за 2024 год показал прибыль в 1,46 млрд рублей. Казанцы стали единственным клубом в КХЛ, вышедшим на миллиардную прибыль за прошлый год. В 2023-м «Ак Барс» был убыточным, хотя пробился в финал Кубка Гагарина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Локомотив» и московское «Динамо» заняли второе место в лиге по прибыли. Пять клубов оказались в 2024 году убыточными, в том числе «Сибирь», «Лада», «Сочи», «Трактор» и СКА. При этом отчетность по ЦСКА пока отсутствует в базах данных.

Больше всего за прошлый год заработал СКА, хотя все равно оказался в числе убыточных клубов. «Ак Барс» занял второе место в КХЛ по доходам, заработав 6,26 млрд рублей. Почти 90% доходной части составили рекламные соглашения.

По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» вошел в топ-20 самых посещаемых хоккейных клубов Европы.

Зульфат Шафигуллин