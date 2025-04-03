Генпрокуратура России признала фонд Элтона Джона нежелательным
Генпрокуратура России объявила, что деятельность фонда Элтона Джона, Elton John AIDS Foundation**, признана нежелательной на территории страны. Это решение связано с тем, что организация участвует в информационной кампании, направленной на очернение России с начала СВО. Об этом сообщили в РИА «Новости».
Фонд был основан в 1992 году в США и зарегистрирован в Великобритании в 1993 году. Его основная цель — поддержка борьбы со СПИДом среди уязвимых групп, таких как ЛГБТ-сообщество* и люди с наркотической зависимостью.
Однако Генпрокуратура утверждает, что фонд также активно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и западные модели семьи, что противоречит традиционным духовным и нравственным ценностям России.
В ведомстве уточнили, что фонд сотрудничает с некоммерческими организациями, которые являются иностранными агентами. Это сотрудничество, по мнению прокуратуры, способствует распространению негативной информации о России и ее политике.
Напомним, что генпрокуратура также признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice**, основанной голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой.
Справка
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
** Организация признана нежелательной в России.
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