Генпрокуратура России признала фонд Элтона Джона нежелательным

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура России объявила, что деятельность фонда Элтона Джона, Elton John AIDS Foundation**, признана нежелательной на территории страны. Это решение связано с тем, что организация участвует в информационной кампании, направленной на очернение России с начала СВО. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Фонд был основан в 1992 году в США и зарегистрирован в Великобритании в 1993 году. Его основная цель — поддержка борьбы со СПИДом среди уязвимых групп, таких как ЛГБТ-сообщество* и люди с наркотической зависимостью.

Однако Генпрокуратура утверждает, что фонд также активно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и западные модели семьи, что противоречит традиционным духовным и нравственным ценностям России.

В ведомстве уточнили, что фонд сотрудничает с некоммерческими организациями, которые являются иностранными агентами. Это сотрудничество, по мнению прокуратуры, способствует распространению негативной информации о России и ее политике.



Напомним, что генпрокуратура также признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice**, основанной голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой.



Анастасия Фартыгина