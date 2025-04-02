У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла

Сегодня, 2 апреля, у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Подземные толчки были зафиксированы в 14.03 по времени UTC (17.03 мск) в 54 км от города Нисиноомоте, где проживают более 14 тыс. человек. Очаг находился на глубине 26 км. На данный момент информации о пострадавших или угрозе цунами не поступало. Об этом сообщили в «Коммерсанте».

Согласно докладу японского правительства, мощное землетрясение магнитудой до 9 может привести к гибели 298 тыс. человек и сократить ВВП страны вдвое. Эксперты считают, что вероятность землетрясений магнитудой 8–9 баллов в Нанкайском подводном желобе, который проходит вдоль юго-восточного побережья Японии, высока в ближайшие 100–150 лет. Такие подземные толчки могут вызвать цунами с высотой волн до 3 метров.

Напомним, что 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла, которое ощущалось в соседних странах, включая Таиланд и Китай. Число погибших в результате этого землетрясения превысило 3 000 человек, среди пропавших числится и учитель из России. В ответ на бедствие международное сообщество направило спасателей и гуманитарную помощь в Мьянму.