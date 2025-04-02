«Шурале» выведут на лед

На «Ак Барс Арене» объединят Фарида Яруллина и Модеста Мусоргского

«Шурале» теперь и на льду.. Фото: Динар Фатыхов

26 апреля в «Ак Барс Арене» покажут ледовое шоу «Шурале» с симфоническим оркестром, объединив музыку Фарида Яруллина, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Эдварда Грига. Треть билетов будет роздана в благотворительных целях. Об особенностях татарского балета авторы проекта рассказали журналистам.

Огонь, лед и ходули

— Никогда за всю историю этого произведения Тукая оно не представлялось так — на ледовой площадке с симфоническим оркестром, — отметила советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» Ольга Павлова.

Как указал Тимур Гафитулин, директор Московского фонда культуры «Музыка и преображение» и художественный руководитель проекта «Москва — Татарстан», «Шурале» они анонсировали год назад, показывая «Щелкунчика».

Тогда в шоу, проходившем в рамках проектов «Ice seasons (Ледовые сезоны)» и «Москва — Татарстан», участвовали 60 музыкантов Московского симфонического оркестра «Преображение» с дирижером Азатом Максутовым, около 25 фигуристов, балерина Мана Кувабара и небольшая группа акробатов.

В «Шурале» будут заняты 130 исполнителей — это 55 человек ледовой и цирковой труппы и 75 музыкантов. В шоу задействованы акробаты, казанская команда синхронного катания «Идель» и пиротехники. Будет даже фигуристка на высоких коньках.

Как сообщил председатель правления Общественно полезного благотворительного фонда «Терәк-Опора» Мансур Хашимов, около трети билетов, это 6 тысяч мест, будут розданы бесплатно, в первую очередь их получат дети из семей участников СВО, инвалидов, малоимущих и приемные.

В Казани Шурале танцует редко. Предоставлено Давидом Срабовым

Яруллин — это не совсем Тукай

Шоу покажут 26 апреля в день рождения Габдуллы Тукая и День родного языка. За основу взят одноименный балет Фарида Яруллина. Он начал писать это произведение по заданию педагога по композиции Генриха Литинского, который также попросил писателя Ахмеда Файзи придумать либретто — им также занимался артист и балетмейстер Большого театра Леонид Якобсон. Яруллин ушел на фронт. И не вернулся. Инструментовку заканчивал уже композитор Фабий Витачек. Премьера «Шурале» прошла в нашем театре оперы и балета 12 марта 1945 года.

Активно выступает с постановкой театр имени Кирова (Мариинский) — 22 и 23 марта его показали трижды, отмечая 75-летие постановки и 80-летие премьеры в Ленинграде.

Отметим, что сюжет балета непохож на сказку Тукая, и он мало знаком массовой публике, что было заметно и по вопросам журналистов на пресс-конференции.



Главный герой балета — охотник Али-Батыр, заблудившись в лесу, попадает в логово Шурале, который крадет во время игр птиц-девушек у одной из них, Сююмбике, крылья. Ее спасает Али-Батыр и уносит в дом родителей, где они собираются сыграть свадьбу. Грустящую по подругам Сююмбике приманивают крыльями черные воронята и доставляют в логово Шурале. Но Али-Батыр вновь с ним расправляется.

Яруллин прозвучит на «Ак Барс Арене» в версиях Рустама Абязова. Руководимый им камерный оркестр La Primavera, кстати, в 2021-м выиграл грант «Татнефти» на запись «Большой сюиты» из балета. Эта музыка звучит в спектакле «Новая фантазия SHURALE» театра «Экият»

Как отметили авторы шоу, у Абязова они взяли наиболее динамичные номера. Также для представления они внедрили музыку Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Эдварда Грига. «Но они очень хорошо вписались в общую композицию», — отметил Гафитулин.

— Приезжая в Казань, мы посещаем культурные мероприятия, в том числе музей Тукая, и Шурале знаем с разных сторон, — сказала хореограф-постановщик Татьяна Касаткина. — Теперь появилась возможность воплотить эту историю на льду.

Костюмы для спектакля шьются казанскими мастерами. Будут и декорации, сообщила Касаткина:

— Бутафоры — они маги, что кажется тяжелым и объемным, должно быть легким и изящным. Будет бревно, будет и топор, бутафория с лесом.

Несмотря на то, что шоу ледовое, фигуристка Йованович консультировалась в нашем театре оперы и балета. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Как танцевать на льду по-татарски

Главную женскую роль, птицу Сююмбике, исполняет уже известная по «Щелкунчику» фигуристка Елена Йованович — многократная чемпионка Сербии.

— Так мы на вашей земле, это татарская история, здесь много нюансов по исполнению этой роли, — отметила Йованович. — Я посмотрела балет, прочитала произведение, там немножко все по-другому. В татарском балете любовь показана по-другому, она очень робкая.

Готовясь к роли, Йованович активно общалась с танцующей эту партию в Казани Александрой Елагиной.

— Отличие от европейского в том, что это должно быть очень скромно, очень аккуратно, — отметила спортсменка. — Взаимодействие — не глаза в глаза, а исподлобья.

Так что, объяснила Йованович, с Денисом Голубевым они будут танцевать не плечом к плечу, а больше параллельно.

Помимо них в шоу задействованы Андрей Хвалько и Елена Леонова (играют Мать и Отца героя), Арина и Андрей Багины (заняты в ролях нечисти). А Шурале исполнит известный любовью к акробатике Андрей Ежлов.

Напомним, что в марте Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану признало использование компанией «Национальные игрушки» товарных знаков «Шурале», «Су Анасы» и «Камыр-Батыр» актом недобросовестной конкуренции. А Совет Федерации рассмотрит эту историю как прецедент к изменению законодательства — за национальное достояние платить не придется.