Мошенники начали обманывать россиян, оформляя кредиты под видом работы в массовке

Фото: Реальное время

В России мошенники нашли новый способ обмана граждан, оформляя кредиты под предлогом трудоустройства в массовке. Об этом сообщили МВД, с материалами которого ознакомилось РИА «Новости».

Злоумышленники размещают объявления о наборе актеров для массовых сцен на различных интернет-площадках. Они привлекают доверчивых россиян, обещая им работу и делая комплименты о внешности. На собеседованиях мошенники убеждают людей подписать документы, которые на самом деле являются кредитными соглашениями.

Реальное время / realnoevremya.ru

— С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тыс. рублей, — говорится в материалах МВД. Полученные деньги сразу же поступали на счета мошенников.



Анастасия Фартыгина