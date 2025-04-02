Путин поздравил Лукашенко с Днем единения и заявил о продолжении укрепления союзнических связей

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. В своем поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что страны продолжат развивать взаимовыгодные союзнические связи.

— Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня единения... Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные союзнические связи — на благо наших братских народов, — сказал Путин.

Он уточнил, что отношения между Россией и Белоруссией, основанные на многовековых традициях дружбы и культурной близости, продолжают развиваться во всех направлениях.

Путин также заявил, что в условиях сложной международной обстановки важно координировать усилия двух стран в области внешней политики, обороны и безопасности.

— От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам — счастья и процветания, — добавил он.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Это решение завершает все необходимые процедуры внутри страны для вступления документа в силу.

Анастасия Фартыгина