В Челнах задержали двух граждан Индии с крупной партией наркотиков в автобусе

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники Госавтоинспекции Набережных Челнов остановили пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Уфу, и обнаружили в нем наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки на стационарном посту полиции «Тула-1» инспекторы нашли пакет с неизвестным веществом на верхней полке для багажа.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — синтетический наркотик массой 672 грамма. Хозяевами пакета оказались два гражданина Индии, родившиеся в 1992 и 1993 годах. Они признались, что работали на нелегальный интернет-магазин, который занимался перевозкой наркотиков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По указанию оператора из Москвы, молодые люди забрали оптовую партию наркотиков и направлялись в Ханты-Мансийский автономный округ, где планировали сделать тайники для закладок.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч.3 и 228.1 ч.5 УК.

Анастасия Фартыгина