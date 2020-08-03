Минздрав Татарстана рассказал о последствиях и стоимости «противоковидных» мер

Фото: Максим Платонов

«Восстановить в полном объеме»



О том, как «коронавирусный» режим работы поспособствовал почти молниеносному строительству долгожданного второго корпуса Республиканской инфекционной больницы, но аукнулся проблемами почти для всех «непрофильных» пациентов республики, говорили сегодня на полугодовой коллегии Министерства здравоохранения Татарстана. В ней участвовал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщивший, что на фоне усилий, затраченных для сдерживания пандемии коронавируса, резко упали другие важные показатели, теперь перед медиками стоит задача восстановить плановую помощь в полном объеме.

— Задача полного выполнения плана диспансеризации к концу года стоит очень серьезно, — указал он, в частности, на пробитую коронавирусом «брешь» в системе плановой медицинской помощи: — Запланировано было 677 с лишним тысяч диспансеризаций, на сегодняшнюю дату проведена 171 тысяча.

Алексей Песошин назвал дату завершения всех работ на построенном в рекордные сроки втором корпусе инфекционной больницы — 10 августа, потребовал срочно утвердить план прививочной кампании и обеспечить постоянно обновляемый резерв всех необходимых для борьбы с COVID-19 ресурсов.

Алексей Песошин назвал дату завершения всех работ на построенном в рекордные сроки втором корпусе инфекционной больницы — 10 августа

Обследовать перестали — заболеваемость упала

Глава татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина начала выступление с цифр, внушающих оптимизм: темпы прироста количества новых случаев заболевания коронавирусом в РТ остаются стабильно низкими — всего 0,65% — уже три недели. При этом Татарстан занимает 81-е место по заболеваемости COVID среди регионов России и последнее в ПФО.

На сегодня, по словам Патяшиной, в республике зарегистрировано 5 694 новых случая заболевания. Но она выразила обеспокоенность тем, что среди заболевших стабильно высока доля пожилых граждан — 24%.

Главный санитарный врач республики также отметила, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в первом полугодии 2020-го наблюдается заметное снижение заболеваемости опасными инфекциями: хроническим гепатитом — на 39%, туберкулезом — на 12%, ВИЧ — на 11%, а также другими инфекционными заболеваниями — в целом на 21%. Но связала она эти факты в первую очередь с тем, что акцент в медпомощи в связи с пандемией коронавируса был сильно смещен.

Марина Патяшина сообщила, что доля внебольничных пневмоний в первом полугодии 2020 года выросла в 2 раза по сравнению с 2019-м — с 12% до 24%

Смотри, не кашляй!

Эта же причина лежит в основе роста заболеваемости внебольничными пневмониями, считает Марина Патяшина. Она сообщила, что доля внебольничных пневмоний в первом полугодии 2020 года выросла в 2 раза по сравнению с 2019-м — с 12% до 24%. При этом с середины мая в рост пошел еще один показатель — доля легких форм пневмонии, она выросла в 3,7 раза.

По мнению Патяшиной, пневмонию стали чаще выявлять в связи с притоком в республиканские учреждения здравоохранения новой аппаратуры и повальным назначением компьютерной томографии пациентам с подозрением на воспаление легких.

Она отметила как тревожные факторы снижение количества флюорографических обследований: на фоне «противоковидных» мер в первом полугодии охват этим видом обследования населения от 15 лет и старше упал на 10% — с 49% в 2019 году до 39% в 2020-м, а подростков — и вовсе на 16%, с 46% до 30%.

Еще хуже обстоят дела с иммунодиагностикой туберкулеза — по сравнению с прошлым годом охват детей до 7 лет пробой Манту упал с 50% до 31%, а подростков диаскинтестом — с 48% до 25%.

По словам Марата Садыкова, сейчас медики ожидают ухудшения общей ситуации с заболеваемостью

Оборотная сторона «медали»

Министр здравоохранения Марат Садыков «отчитался» за «противоковидные» меры по полной: сообщил, что в рамках борьбы с вирусом были развернуты 4728 коек при нормативе на республику в 2577 и перепрофилировано 45 медицинских организаций.

Он напомнил, что для борьбы с коронавирусной инфекцией из федерального и республиканского бюджетов выделены 2,7 млрд рублей на дооснащение госпиталей, а 6 946 медицинских работников получили 914,35 млн рублей стимулирующих выплат за апрель — июнь.

Однако, по словам Марата Садыкова, сейчас медики ожидают ухудшения общей ситуации с заболеваемостью:

— Были временно приостановлены плановые госпитализации. Учитывая это, мы ожидаем отсроченных негативных результатов в состоянии здоровья пациентов с заболеваниями системы кровообращения, эндокринной, нервной, пищеварительной систем.

Бороться с этими последствиями «противоковидных» мер и восстанавливать нормальный ритм работы медучреждений Татарстана министр поручил своему первому заместителю Альмиру Абашеву.

1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Инна Серова