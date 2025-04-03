В Татарстане ожидаются сильные порывы ветра 4 апреля
В Татарстане, 4 апреля, прогнозируют ухудшение погодных условий. Местами по республике ожидается сильный ветер с порывами 15—20 м/с, а в Казани — 15—18 м/с.
Гидрометцентр республики предупреждает жителей о возможных последствиях сильного ветра. Рекомендуется быть осторожными и избегать нахождения под деревьями и рекламными конструкциями.
Напомним, что в Казани зафиксировали новый температурный рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Татарстана. По данным метеостанций, температура воздуха достигла +15,1 градуса на метеостанции Казань и +16,5 на авиационной метеостанции Казань-Аэропорт.
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