Руководителем Арского района Татарстана стал Алмаз Хисамутдинов

Его предшественник Ильшат Нуриев возглавит объединенный аграрный вуз

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на внеочередной сессии Арского района официально представил нового руководителя муниципалитета — это начальник Главного управления ветеринарии кабмина республики Алмаз Хисамутдинов. Его кандидатуру поддержали единогласно, сообщили в пресс-службе Госсовета.

— Благодарю раиса РТ за выдвижение моей кандидатуры и оказанное доверие. Арский район близок моему сердцу, ведь я родом из соседнего Балтасинского района. Мы уже давно тесно сотрудничаем, хорошо знаем друг друга. И в будущем будем продолжать совместно решать все поставленные задачи, — сказал Хисамутдинов.

Также депутаты приняли заявление Ильшата Нуриева, который руководил районом более 10 лет, о досрочном прекращении полномочий.

— Хочу вас информировать о том, что руководством республики мне поручено возглавить Казанский государственный аграрный университет, — заявил он.

Об этом «Реальное время» сообщало накануне. Напомним, с 1 апреля в соответствии с приказом Минсельхоза России Казанский государственный аграрный университет (КГАУ), Ветеринарная академия им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) объединились в единый образовательный комплекс.

Фарид Мухаметшин вручил Ильшату Нуриеву государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».