В Госдуме предложили защитить права мужчин для улучшения демографической ситуации

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуме обсуждают возможность введения законодательных гарантий для мужчин, чтобы улучшить демографическую ситуацию в России. Депутат Евгений Марченко считает, что такие меры помогут мужчинам чувствовать себя более уверенно в вопросах создания семьи и воспитания детей. Об этом сообщили в ТАСС.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

На заседании рабочей группы комитета по защите семьи Марченко подчеркнул: «В нашей сложной демографической ситуации мы должны законодательно помочь мужчинам, чтобы у них было желание создавать семьи и заводить детей». Он уверен, что это положительно скажется на демографических показателях.

Депутат Дмитрий Кузнецов добавил, что «после развода отец становится бесправным существом, который зависит от милости жены». Это подчеркивает необходимость изменений в законодательстве, чтобы обеспечить равные права обоим родителям после расставания.