Какой должна быть современная школа и при чем тут рынок недвижимости

Московский девелопер показывает пример того, как решить проблему социальной инфраструктуры, и вложил 15 млрд в строительство современных школ

Фото: предоставлено ГК А101

Министр строительства РТ Марат Айзатуллин в августе минувшего года подсчитывал: при тех темпах ввода жилья, которые фиксируются в Татарстане (более 3 млн квадратов ежегодно), в год нужно строить 16 школ. Но в 2024-м татарстанская ребятня получила только 8. Из них 3 — в Казани. Между тем, молодые семьи, планирующие детей, ищут жилые комплексы, уже оснащенные школой. Очень важно при этом, чтобы школа была современной и помогала развивать способности ребенка, а не ограничивала их и не заталкивала в прокрустово ложе стандартов. Что делать? Московский девелопер ГК «А101» берет дело в свои руки. Строит школы, передает их муниципалитету — при этом ценность (но не цена!) его жилых комплексов в Новой Москве существенно взлетает. Ведь инвестировать средства люди хотят не только в квадратные метры, но и в будущее своих детей. А будущее — это образование. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Дело рук самих девелоперов

Если в минувшие несколько лет, благодаря льготной ипотеке, квадратные метры раскупались как горячие пирожки, просто чтобы «спасти» накопленные деньги, то теперь многие застройщики столкнулись с охлаждением спроса. Подбирая место своей будущей жизни, люди оценивают социальную инфраструктуру. Молодые семьи, которые планируют детей, заранее планируют, где будут их учить. И выбирают те немногие новые ЖК, где школа уже есть.

Некоторые девелоперы решают вопрос своими силами, не ждут государственных субсидий. Занимаясь комплексным развитием территорий, они заранее планируют в жилых комплексах необходимое количество школ и детских садов, и строят их сами, причем параллельно с первыми очередями домов — жителям не приходится ждать 10 лет, пока не будет достроен и заселен весь ЖК. В таких микрорайонах спрос на квартиры остается стабильным даже сейчас, в эпоху сильной финансовой турбулентности.

В пример можно привести, например, ГК «А101» — застройщика обширных территорий в Новой Москве. Здесь проектируются и сдаются крупные образовательные комплексы, содержащие в составе школу и детский сад. Каждый строящийся микрорайон сразу же дополняется образовательной инфраструктурой в нужном объеме. Объем инвестиций в строительство школ и детских садов в районах ГК «А101» составляет уже более 15 миллиардов рублей, здесь создана образовательная среда уже для 10 тысяч детей. Все школы группа компаний передает городу, что очень важно — это всё бесплатные для детей учебные заведения, «обычные городские школы». Но обычного, в нашем понимании, в них мало.

. предоставлено ГК А101

Образовательный кластер в Новой Москве

Важно в современном мире не только номинальное наличие школы, но и качество образования, которое она дает. В Москву многие семьи переезжают не только за собственной карьерой — для родителей ключевым фактором зачастую становится возможность с раннего детства дать ребенку классное образование, развить и реализовать его способности. Вопреки стереотипам, это возможно не только в пределах Садового кольца. В Новой Москве создается сильный образовательный кластер.

Например, школа № 2070 входит в топ-20 лучших школ столицы. В ее состав входят образовательный центр «Конструктор» в жилом районе «Скандинавия», образовательный центр «Холст», школа «Энергия», четыре детских сада. Детям здесь комфортно, им предоставлено множество возможностей для разностороннего развития.

Так, в «Конструкторе» есть классы робототехники, медиатека, студия звукозаписи, фаблаб с физико-техническими и химико-биологическими лабораториями, спортивные залы. Центр «Холст» направлен на углубленное изучение искусства, культурологии и на отработку практических навыков. В этой школе рай для детей-творцов: изостудия, гончарная и скульптурная мастерские, есть возможности дополнительного образования в области дизайна, живописи, архитектуры, компьютерной графики.

предоставлено ГК А101

А школа «Энергия» недавно завоевала первое место в номинации «Строительство объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения» в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства», организованном мэрией Москвы. Здесь есть лабораторный блок, мастерские, центр прототипирования. Прозрачные стены классов и лабораторий демонстрируют открытость, побуждают в детях интерес к учебе и более активным социальным контактам.

В жилом районе «Прокшино» была открыта запись учеников в филиал «Школы Ямбурга» на новый учебный год — это еще одна из топ-20 школ столицы с уникальной системой обучения. В основе образовательного процесса здесь лежит модель «адаптивной школы», которую создал заслуженный учитель России Евгений Ямбург. В этой модели учитываются индивидуальные способности и интересы ребенка, его уровень интеллекта, склад ума. Каждый ребенок в такой школе растет гармоничной и разносторонне развитой личностью. Новое здание «Школы Ямбурга» строит в «Прокшино» ГК «А101». Здесь будут ИТ-полигон, театральный зал, химические и биологические лаборатории, гончарная мастерская, многофункциональный спорткомплекс и даже планетарий!

Мамы выбирают современную школу

Строить не только квадратные метры, но создавать среду для жизни и вкладываться в будущее — вот основной принцип подхода ГК «А 101» к комплексному развитию территории. А будущее — это образование. Многие жители регионов России уже переехали в Новую Москву, чтобы дать своим детям хорошее будущее — ведь современная школа прямо во дворе собственного дома во многом помогает его обеспечить.

предоставлено ГК А101

Образовательный кластер Новой Москвы, который строит ГК «А101», уже удостоился премии «Выбор мам» в номинациях «Лучший проект в сфере недвижимости» и «Самый значимый социальный проект».

Группа компаний «А101» идет еще дальше, создавая школы нового формата. Забудьте о скучных «пятиэтажках» с бесконечными коридорами. Новые школы ГК «А101» — это три главных составляющих:

прогрессивные архитектурные решения (просторный многофункциональный атриум, трансформируемые классы, мебель в рекреациях, прозрачные стены);

техническое и инвентарное наполнение школы (физико-технические и химико-биологические лаборатории, робототехника, мультимедийное оборудование, мастерские для творчества, спортивные пространства);

педагогический состав. ГК «А101» привлекает опытных и авторитетных, «звездных» педагогов со всей Москвы, предоставляя специальные условия для покупки квартир в своих ЖК.

предоставлено ГК А101

В школах, которые строит «А101» создана комфортная образовательная среда. Здесь нет привычных нам коридоров и скучных классов: атриумы и многофункциональные зоны, открытые пространства и прекрасно оборудованные учебные лаборатории. Ряд архитектурных и проектных элементов этих школ уже принят в качестве стандартов на федеральном уровне и в Москве.



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