В России предоставят инвалидам СВО I группы жилье вне очереди

Фото: Олег Тихонов

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает предоставлять соцжилье вне очереди инвалидам I группы, ставшим таковыми в результате участия в специальной военной операции (СВО). Инициативу представили лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава думской комиссии по жилищным правам граждан Галина Хованская.

По словам авторов законопроекта, после выхода из медицинских учреждений инвалидам необходимо продолжать реабилитацию в домашних условиях. Однако многие из них не имеют подходящего жилья.

Законопроект предполагает, что инвалиды I группы, получившие тяжелые травмы или заболевания во время СВО, смогут получить социальное жилье с учетом права на дополнительную площадь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Изменения вносятся в закон «О ветеранах». В пояснительной записке отмечается, что жилье будет предоставляться вне очереди, что поможет улучшить условия жизни для нуждающихся граждан.

Авторы инициативы также планируют финансировать эту меру через корректировку межбюджетных трансфертов между регионами. Однако в настоящее время нет точных данных о количестве таких граждан, так как ситуация меняется в ходе спецоперации.

Напомним, что в Татарстане начался пилотный проект «СВОй бизнес», который направлен на обучение ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей основам предпринимательства. Цель проекта — помочь бывшим бойцам адаптироваться к мирной жизни и открыть собственное дело.

Анастасия Фартыгина