На ремонт трех участков дорог в Набережных Челнах направят 1,1 млрд рублей

Фото: Реальное время

В Набережных Челнах начнется ремонт трех участков автодорог, на который выделено 1,1 млрд рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования ПДР». Соответствующий тендер на выполнение работ уже опубликовали на сайте госзакупок.

Ремонт охватит участки общей протяженностью 5,7 километра. Работы будут проводиться на следующих улицах:

Орловская (2,2 км);

Маршала Жукова, от Сармановского тракта до улицы Низаметдинова (1,08 км);

Магистральная (2,4 км).

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Все работы по капремонту должны быть завершены до 10 ноября. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета.

Напомним, что в России утвердили новый шестилетний план дорожной деятельности на 2025—2030 годы, который станет основой для развития дорожной сети в стране. Этот план впервые охватывает такой длительный период, что он позволит более эффективно реализовывать проекты и синхронизировать задачи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



Анастасия Фартыгина