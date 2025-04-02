В Альметьевском районе Татарстана отремонтируют более 18 км дорог по нацпроекту

Фото: Максим Платонов

В этом году в Альметьевском районе Татарстана отремонтируют более 18 километров автодорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

Капремонт коснется нескольких участков, включая дорогу Казань — Оренбург — ст. Калейкино и участок Альметьевск — Азнакаево. Также обновят дороги Русский Акташ — Кузайкино, Альметьевск — Муслюмово и Альметьевск — Чупаево.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Министерство подчеркнуло, что с этого года дорожные работы будут проводиться в рамках нового нацпроекта, который охватывает множество сфер. В Татарстане в 2023 году реализуют 12 национальных проектов, включая проекты«Семья», «Молодежь и дети» и «Экологическое благополучие».

Напомним, что в России утвердили новый шестилетний план дорожной деятельности на 2025—2030 годы, который станет основой для развития дорожной сети в стране. Этот план впервые охватывает такой длительный период, что он позволит более эффективно реализовывать проекты и синхронизировать задачи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

